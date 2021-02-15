В Одессе будет еще одна полоса для транспорта в сторону спального района

В Одессе на Николаевской дороге будет еще одна полоса для транспорта на Николаевской дороге по направлению из центра Одессы в сторону поселка Котовского.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии Одессы.

Расширять дорогу не будут – добавят полосу с помощью разметки, сузив существующие полосы. На это нужно 8,5 млн грн.

По словам директора департамента транспорта Сергея Тетюхина, новая разметка может появиться уже к началу лета.

Сейчас на Николаевской дороге есть пять полос, одна из которых – с реверсивным движением.

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