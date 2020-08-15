Новый цвет карантинной зоны и капремонт Деволановского спуска: коротко о вчерашних новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Monatik в качестве продюсера снял клип в Одесском оперном театре.
- На Приморском бульваре в Одессе, у памятника Дюку де Ришелье, состоится открытое выступление одного из самых известных в Украине и за рубежом пианиста-виртуоза и композитора Евгения Хмары.
- Одесса попала в “желтую” карантинную зону в связи с коронавирусом. Это значит, что город относится к регионам со значительным распространением COVID-19.
- Одесситка Ольга Жукова живет в Беларуси уже два года. Она рассказала нашей корреспондентке о том, что происходит сейчас в стране.
- Скоро стартует капитальный ремонт Деволановского спуска.