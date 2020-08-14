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Monatik в качестве продюсера снял клип в Одесском оперном театре (видео, фото)

Monatik в качестве продюсера снял клип в Одесском оперном театре (видео, фото)

MONATIK в качестве продюсера взял под свое крыло певицу Lida Lee, которая ранее была его бэк-вокалисткой, а зрителям также известна благодаря проекту «Голос країни».

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Она стала первой артисткой MONATIK Corporation.

Певица презентовала дебютный клип на сингл «Достопримечательность».

“Стилистика видео «Достопримечательность» пропитана эстетикой коллекций Ив Сен-Лоран, который перевернул мир моды в 1960-х и 1970-х своим новаторским сочетанием мужского и женского, высокого и низкого, классического и авангардного. Именно эта подача очень близка Лиде Ли”, – сообщила пресс-служба проекта.

Съемки проходили в Одесском театре оперы и балета. В клипе появляется и сам продюсер.

Ранее Мonatik прокатился на яхте в Одессе.

Фото: MONATIK Corporation

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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