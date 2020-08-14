COVID-19: Одесса сменила цвет карантинной зоны

Одесса попала в “желтую” карантинную зону в связи с коронавирусом. Это значит, что город относится к регионам со значительным распространением COVID-19.

В “желтой” зоне город будет находится с 0:00 часов 17 августа, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Кроме того, город Беляевка в Одесской области попал в зону с самыми жесткими карантинными ограничениями – “красную”.

Ранее Одесса была в “зеленой” зоне, где также действовали карантинные ограничения. Теперь они усилятся тем, что не будут работать органы соцзащиты населения, которые обслуживают пожилых людей.

А вот в “красной” зоне – все гораздо жестче.

Все правила – в одной картинке.