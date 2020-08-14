Новости Одессы и Одесской области

В Одессе около Дюка сыграет суперпопулярный пианист-виртуоз

В Одессе около Дюка сыграет суперпопулярный пианист-виртуоз

На Приморском бульваре в Одессе, у памятника Дюку де Ришелье, состоится открытое выступление одного из самых известных в Украине и за рубежом пианиста-виртуоза и композитора Евгения Хмары.

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«Мой любимый город Одесса! Как же я счастлив бывать летом у тебя в гостях. В преддверии моего концерта, который пройдет 16 августа в Зелёном театре, хочу подарить всем одесситам и гостям города своё открытое выступление. Меня вдохновляет, что своей музыкой я могу объединять людей и дарить положительные эмоции. Одесса станет частью моего проекта «Public Piano», где я играю на центральных площадях, вокзалах и аэропортах по всему миру. Эту программу я уже успел показать в США, Австрии, Франции, на Мальте, в Кувейте и других странах», – цитирует пианиста сайт мэрии Одессы.

Особенность такого выступления – это отсутствие границ между зрителем и артистом. Любой прохожий сможет стать частью перформанса, послушать музыку, танцевать, пообщаться с музыкантом и в целорм прекрасно провести время.

Начало перформанса – 15 августа в 19:00.

Ранее сообщалось, что известный поп-исполнитель Monatik в качестве продюсера снял клип в Одесском оперном театре.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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