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Новогодняя атака на Одессу: что известно о состоянии пострадавших

Новогодняя атака на Одессу: что известно о состоянии пострадавших

По состоянию на сегодняшний день в больницах города находится 13 жителей города, пострадавших в результате атак 29 и 31 декабря. Из них три – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В результате массированной ракетной атаки на Одессу 29 декабря погибли 4 человека и еще 32 пострадали. Позже в больнице скончался 77-летний пострадавший.

В новогоднюю ночь российские террористы коварно атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. Наши силы ПВО уничтожили в области 28 «шахедов».

Ракетная атака повлекла за собой повреждение многоэтажных жилых домов, школы, церкви, частных сооружений и инфраструктурных объектов.

К сожалению, в результате длительной мощной атаки, во время которой враг применил рекордное количество ударных БПЛА, в Одессе погибли люди, в том числе и 15-летний подросток.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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