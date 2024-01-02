Новогодняя атака на Одессу: что известно о состоянии пострадавших

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В результате массированной ракетной атаки на Одессу 29 декабря погибли 4 человека и еще 32 пострадали. Позже в больнице скончался 77-летний пострадавший.

В новогоднюю ночь российские террористы коварно атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. Наши силы ПВО уничтожили в области 28 «шахедов».

Ракетная атака повлекла за собой повреждение многоэтажных жилых домов, школы, церкви, частных сооружений и инфраструктурных объектов.

К сожалению, в результате длительной мощной атаки, во время которой враг применил рекордное количество ударных БПЛА, в Одессе погибли люди, в том числе и 15-летний подросток.

Читайте также: Людей после обстрела оставили наедине с бедой: одесситка рассказала о последствиях прилета на Молдаванке