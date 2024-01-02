Новини Одеси та Одеської області

Новорічна атака на Одесу: що відомо про стан постраждалих

Новорічна атака на Одесу: що відомо про стан постраждалих

Станом на сьогодні в лікарнях міста знаходиться 13 мешканців міста, які постраждали внаслідок атак 29 та 31 грудня. З них три – в тяжкому стані.

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Внаслідок масованої ракетної атаки до Одеси 29 грудня загинули 4 особи та ще 32 постраждали. Пізніше у лікарні помер 77-річний постраждалий.

У новорічну ніч російські терористи підступно атакували Одещину ударними безпілотниками. Частину дронів близько півночі ворог свідомо направив на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних будинках збиралися сім’ями зустріти Новий рік. Наші сили ППО знищили в області 28 «шахедів».

Ракетна атака спричинила пошкодження багатоповерхових житлових будинків, школи, церкви, приватних споруд та інфраструктурних об’єктів.

На жаль, внаслідок тривалої потужної атаки, під час якої ворог застосував рекордну кількість ударних БПЛА, в Одесі загинули люди, у тому числі 15-річний підліток.

Читайте також: Людей після обстрілу залишили наодинці з бідою: одеситка розповіла про наслідки прильоту на Молдаванку

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати