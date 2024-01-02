Новорічна атака на Одесу: що відомо про стан постраждалих

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Внаслідок масованої ракетної атаки до Одеси 29 грудня загинули 4 особи та ще 32 постраждали. Пізніше у лікарні помер 77-річний постраждалий.

У новорічну ніч російські терористи підступно атакували Одещину ударними безпілотниками. Частину дронів близько півночі ворог свідомо направив на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних будинках збиралися сім’ями зустріти Новий рік. Наші сили ППО знищили в області 28 «шахедів».

Ракетна атака спричинила пошкодження багатоповерхових житлових будинків, школи, церкви, приватних споруд та інфраструктурних об’єктів.

На жаль, внаслідок тривалої потужної атаки, під час якої ворог застосував рекордну кількість ударних БПЛА, в Одесі загинули люди, у тому числі 15-річний підліток.

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