Людей после обстрела оставили наедине с бедой: одесситка рассказала о последствиях прилета на Молдаванке

Об этом написала свидетель последствий обстрела, одесситка Татьяна Хабурская.

Она в своем посту на facebook-странице рассказала о безразличии одесситов и местных властей.

Автор поста возмутило, что все, кто должен заниматься людьми, помогать и спасать, проявили равнодушие, пренебрегая своими обязанностями.

Речь идет о разрушенном трехэтажном доме на Картамышевской, 14.

После прилета ракеты, там не только разрушено жилье одесситов, там погибли два человека, которых достали спасатели во время разбора завалов. А вчера в больнице скончался 77-летний мужчина, он получил тяжелые ранения в результате попадания вражеской ракеты по трехэтажке. Всего в Одессе погибли пять человек.

По словам Татьяны Хабурской, она отозвалась на просьбу о помощи. Жители разрушенного дома просили помочь упаковать и спасти остатки вещей, уцелевших по прилету российской ракеты.

И когда она была готова увидеть во дворе дома все службы города, которые работают над разбором завалов и оказывают помощь пострадавшим, она не встретила ни одного человека, кроме растерянных жителей.

Там работали только коммунальщики «Городские дороги», расчищавшие проезжую часть.

Жители сами носили узлы из разрушенного дома, рискуя оказаться под завалами. Ни одного представителя власти, ни одного полицейского или специалиста ГСЧС. Я уже не говорю о психологах или юристах, —

возмутила одесситку ситуация после прилета.

Татьяна рассказала, что на руинах трехэтажки появлялись лишь группы подростков, периодически забегавших во двор, чтобы сделать фотосессию. Хотя рисковали жизнью, ведь доступ к дому был свободен.

Только после того, как я вызвала патрульную полицию, остатки фасада огородили лентой. Патрульные приняли заявление и поехали себе, сказав, что это не их дело. Равнодушие убивает, —

подытожила неравнодушная одесситка.

Фото: facebook-страница Татьяны Хабурской