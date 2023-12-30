Новости Одессы и Одесской области

Число жертв ракетного удара по Одессе растет: в больнице умер пожилой мужчина

Число жертв ракетного удара по Одессе растет: в больнице умер пожилой мужчина

Сегодня, 30 декабря, стало известно, что число жертв массированной ракетной атаки россиян в Одессе выросло до пяти человек – в больнице скончался еще один пострадавший.

Грустную новость сообщил сегодня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашней российской ракетной атаки. В больнице скончался мужчина, ему было 77 лет. Врачи делали все возможное»,

– написал Кипер в своем Телеграм-канале.

Он также уточнил, что пожилой мужчина получил тяжелые ранения в результате попадания вражеской ракеты по трехэтажному зданию в центре Одессы.

Ранее Кипер сообщал, что в одесских больницах остаются на лечении 12 человек, в том числе двое детей 6 и 8 лет. Остальные пострадавшие, в том числе беременная женщина, уже выписаны и продолжают лечиться амбулаторно.

По данным одесской мэрии, в результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря изуродовано 46 домов, в том числе 4 частных, повреждено 186 квартир. Шестерым лицам предоставлено временное убежище.

Но, судя по всему, враг не намерен оставить нас в покое даже на новогодние праздники: субботним вечером, 30 декабря, стало известно об активности вражеской авиации в акватории Черного моря. И спустя несколько минут после сигнала воздушной тревоги одесситы снова услышали мощный взрыв.

Предварительно, произошел «прилет» в одном из районов города. Но официальная информация о произошедшем пока не поступала.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить