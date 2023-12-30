Число жертв ракетного удара по Одессе растет: в больнице умер пожилой мужчина

Грустную новость сообщил сегодня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашней российской ракетной атаки. В больнице скончался мужчина, ему было 77 лет. Врачи делали все возможное»,

– написал Кипер в своем Телеграм-канале.

Он также уточнил, что пожилой мужчина получил тяжелые ранения в результате попадания вражеской ракеты по трехэтажному зданию в центре Одессы.

Ранее Кипер сообщал, что в одесских больницах остаются на лечении 12 человек, в том числе двое детей 6 и 8 лет. Остальные пострадавшие, в том числе беременная женщина, уже выписаны и продолжают лечиться амбулаторно.

По данным одесской мэрии, в результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря изуродовано 46 домов, в том числе 4 частных, повреждено 186 квартир. Шестерым лицам предоставлено временное убежище.

Но, судя по всему, враг не намерен оставить нас в покое даже на новогодние праздники: субботним вечером, 30 декабря, стало известно об активности вражеской авиации в акватории Черного моря. И спустя несколько минут после сигнала воздушной тревоги одесситы снова услышали мощный взрыв.

Предварительно, произошел «прилет» в одном из районов города. Но официальная информация о произошедшем пока не поступала.