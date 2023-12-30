Число жертв ракетного удара по Одессе растет: в больнице умер пожилой мужчина

Сегодня, 30 декабря, стало известно, что число жертв массированной ракетной атаки россиян в Одессе выросло до пяти человек – в больнице скончался еще один пострадавший.
Грустную новость сообщил сегодня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашней российской ракетной атаки. В больнице скончался мужчина, ему было 77 лет. Врачи делали все возможное»,
– написал Кипер в своем Телеграм-канале.
Он также уточнил, что пожилой мужчина получил тяжелые ранения в результате попадания вражеской ракеты по трехэтажному зданию в центре Одессы.
Ранее Кипер сообщал, что в одесских больницах остаются на лечении 12 человек, в том числе двое детей 6 и 8 лет. Остальные пострадавшие, в том числе беременная женщина, уже выписаны и продолжают лечиться амбулаторно.
По данным одесской мэрии, в результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря изуродовано 46 домов, в том числе 4 частных, повреждено 186 квартир. Шестерым лицам предоставлено временное убежище.
Но, судя по всему, враг не намерен оставить нас в покое даже на новогодние праздники: субботним вечером, 30 декабря, стало известно об активности вражеской авиации в акватории Черного моря. И спустя несколько минут после сигнала воздушной тревоги одесситы снова услышали мощный взрыв.
Предварительно, произошел «прилет» в одном из районов города. Но официальная информация о произошедшем пока не поступала.