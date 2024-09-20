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Рада переименовала 10 городов Украины и 2 поселка в Одесской области

Рада переименовала 10 городов Украины и 2 поселка в Одесской области

Верховная Рада на заседании 19 сентября поддержала переименование 328 населённых пунктов в Украине. Среди них — два поселка в Одесской области. С переименованием Южного и еще четырех украинских городов возникли проблемы, за них проголосуют отдельно.

Новые названия получат 4 района, 10 городов, 56 поселков, 261 село. Соответствующее постановление Верховная Рада приняла 19 сентября.

В Одесской области переименовали поселок, который во времена советской власти получил название в честь российского полководца Александра Суворова. Теперь населенный пункт Суворово будет называться Катлабуг.

Переименовать поселок Суворово планировали еще с конца декабря 2022 года. Тогда приняли решение об изменении названия на Бессарабское. Самое же первое название этого населенного пункта — Шикирли-Китай. Так поселок назывался во времена Российской империи.

Поселок Бородино также получит новое название — Буджак.

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Как сообщил нардеп Роман Лозинский, уже в начале октября Парламент должен рассмотреть еще ряд переименований, в частности таких городов как Южный,  Южноукраинск, Синельниково, Первомайск и Павлоград. Профильный Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства поручил разработать и внести постановления с такими названиями, в соответствии с ранее принятыми решениями.

Напомним, городу Южный планируют вернуть историческое название Порт-Аненталь

Депутат отметил, что это первый, но не последний пакет переименований во исполнение закона «о деколонизации». Впереди — около 200 населенных пунктов, названия которых должны привести в соответствие со стандартами государственного языка.

Какие новые названия получили города Украины

  • Новомосковск (Днепропетровская обл.) ⮕ Самарск;
  • Першотравенск (Днепропетровская обл.) ⮕ Шахтерское;
  • Первомайск (Луганская обл.) ⮕ Сокологорск;
  • Молодогвардейск (Луганская обл.) ⮕ Атамановка;
  • Северодонецк (Луганская обл.) ⮕ Северодонецк;
  • Червоноград (Львовская обл.) ⮕ Шептицкий;
  • Дружба (Сумская обл.) ⮕ Хутор-Михайловский;
  • Красноград (Харьковская обл.) ⮕ Берестин;
  • Первомайский (Харьковская обл.) ⮕ Златополь;
  • Ватутино (Черкасская обл.) ⮕ Багачево.

Напомним, в среду, 18 сентября, Верховная Рада уже пыталась переименовать 333 населенных пункта в Украине. В списке было 11 населенных пунктов Одесской области. Однако голосование провалили, постановление набрало только 208 голосов при 226 необходимых.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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