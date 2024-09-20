Рада переименовала 10 городов Украины и 2 поселка в Одесской области

Новые названия получат 4 района, 10 городов, 56 поселков, 261 село. Соответствующее постановление Верховная Рада приняла 19 сентября.

В Одесской области переименовали поселок, который во времена советской власти получил название в честь российского полководца Александра Суворова. Теперь населенный пункт Суворово будет называться Катлабуг.

Переименовать поселок Суворово планировали еще с конца декабря 2022 года. Тогда приняли решение об изменении названия на Бессарабское. Самое же первое название этого населенного пункта — Шикирли-Китай. Так поселок назывался во времена Российской империи.

Поселок Бородино также получит новое название — Буджак.

Как сообщил нардеп Роман Лозинский, уже в начале октября Парламент должен рассмотреть еще ряд переименований, в частности таких городов как Южный, Южноукраинск, Синельниково, Первомайск и Павлоград. Профильный Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства поручил разработать и внести постановления с такими названиями, в соответствии с ранее принятыми решениями.

Напомним, городу Южный планируют вернуть историческое название Порт-Аненталь

Депутат отметил, что это первый, но не последний пакет переименований во исполнение закона «о деколонизации». Впереди — около 200 населенных пунктов, названия которых должны привести в соответствие со стандартами государственного языка.

Какие новые названия получили города Украины

Новомосковск (Днепропетровская обл.) ⮕ Самарск;

Першотравенск (Днепропетровская обл.) ⮕ Шахтерское;

Первомайск (Луганская обл.) ⮕ Сокологорск;

Молодогвардейск (Луганская обл.) ⮕ Атамановка;

Северодонецк (Луганская обл.) ⮕ Северодонецк;

Червоноград (Львовская обл.) ⮕ Шептицкий;

Дружба (Сумская обл.) ⮕ Хутор-Михайловский;

Красноград (Харьковская обл.) ⮕ Берестин;

Первомайский (Харьковская обл.) ⮕ Златополь;

Ватутино (Черкасская обл.) ⮕ Багачево.

Напомним, в среду, 18 сентября, Верховная Рада уже пыталась переименовать 333 населенных пункта в Украине. В списке было 11 населенных пунктов Одесской области. Однако голосование провалили, постановление набрало только 208 голосов при 226 необходимых.