На перекрестке Заболотного и Добровольского восстановили турбокольцо

КУ «СМЭП» провели работы по нанесению дорожной разметки на перекрестке улицы Академика Заболотного и проспекта Добровольского.

В прошлом году там была введена новая схема движения – так называемое турбокольцо, при котором выбор необходимой полосы для нужного направления происходит еще до входа на кольцо.

На самом же кольце полосы размечены рукавами спирали, которые сразу направляют на нужное направление.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе начали ремонт турбокольца на перекрестке улиц Заболотного и Добровольского.

Круговое движение в виде турбокольца здесь было первым экспериментов такого рода в городе. Первоначальный эффект был положительным, но потом разметка стерлась, а в асфальте появились ямы.

Турбокольцо на Заболотного заработало 9 июля 2021 года. Первоначально эксперимент был признан чрезвычайно успешным – пропускная способность перекрестка значительно возросла. Но потом разметка стерлась, проезжая часть разбилась, а с ремонтом городские власти не спешили.