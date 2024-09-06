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Нова дорожня розмітка біля меморіалу 411-ї батареї в Одесі (фото)

Нова дорожня розмітка біля меморіалу 411-ї батареї в Одесі (фото)

В Одесі біля меморіалу 411-ї батареї було запроваджено нову організацію руху — круговий рух. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Раніше ми повідомляли, що на 411-й батареї в Одесі запрацювала виставка знищеної російської техніки (фото, відео)

Дорожня розмітка

Як зазначається в офіційному повідомленні, на перехресті вулиць Горіхова та Дача Ковалевського, працівники комунального підприємства «СМЕП» нанесли відповідну дорожню розмітку та встановили необхідні знаки, щоб водії могли безпечно орієнтуватися на цьому перехресті.

Дорожня розмітка

Зміни впровадили з метою підвищення безпеки та поліпшення організації руху на цій важливій ділянці міста, яка часто є місцем підвищеної транспортної активності. Влада Одеси закликає водіїв бути уважними та дотримуватися нових правил руху, аби уникнути непорозумінь на дорозі й забезпечити безпеку для всіх учасників дорожнього руху.

Дорожня розмітка

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