Ремонт затянулся: жители трех районов Одессы более суток провели без воды

Ремонт затянулся: жители трех районов Одессы более суток провели без воды

С 27 июля по 27 сентября 2024 года будет запрещено движение транспортных средств Карантинным спуском от ул. Канатной до Польского спуска. Об этом сообщили на сайте Одесского горсовета.

Запрет движения Карантинным спуском связан с необходимостью выполнения работ по капитальному ремонту системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска и восстановлением дорожного покрытия.

Напомним, ранее из-за аномальной жары для сохранения автомобильных дорог с 1 июля 2024 года в Одесской области вели ограничения на движение тяжеловесного транспорта.

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