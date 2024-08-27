В Одессе на два месяца перекроют две улицы

В Одессе в связи с капитальным ремонтом до 30 ноября 2024 года будет запрещено движение на части улиц Профессора Каришковского и 7-й Пересыпской.
Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова.
Проезд буде запрещен:
- На ул. Профессора Каришковского — на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского,
- На улице 7-й Пересыпской — на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 3-й Пересыпской.
Движение на этих участках запрещено с 2 сентября до 30 ноября 2024 года,
«Департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета на период запрета движения автотранспорта внести соответствующие изменения в схемы движения городского общественного транспорта, организовав его движение по прилегающим улицам», — говорится в распоряжении.
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