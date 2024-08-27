Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на два месяца перекроют две улицы

В Одессе на два месяца перекроют две улицы

В Одессе в связи с капитальным ремонтом до 30 ноября 2024 года будет запрещено движение на части улиц Профессора Каришковского и 7-й Пересыпской.

Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова.

Проезд буде запрещен:

  • На ул. Профессора Каришковского — на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского,
  • На улице 7-й Пересыпской  — на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 3-й Пересыпской.

Движение на этих участках запрещено с 2 сентября до 30 ноября 2024 года,

«Департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета на период запрета движения автотранспорта внести соответствующие изменения в схемы движения городского общественного транспорта, организовав его движение по прилегающим улицам», — говорится в распоряжении.

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