На 411-й батарее в Одессе заработала выставка уничтоженной российской техники (фото, видео)

В Одессе мемориальный комплекс « 411-я батарея» пополнился новыми «экспонатами» — уничтоженной военной техникой российских оккупантов.
Формировать новую выставку начали четыре дня назад, постепенно добавляя новые образцы того, на чем к нам ехали «освободители», чтобы нести смерть и разрушения.
Три дня давал враг на то, чтобы пройтись парадом этой техникой по улицам наших городов. Благодаря Вооруженным Силам Украины сегодня этот парад в таком виде. Так будет с каждым врагом, который захочет прийти на нашу землю с мечом,
— так прокомментировал открытие выставки исполняющий обязанности заместителя городского головы Олег Брындак.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что похожая выставка уничтоженной российской техники открылась в городе Подольске Одесской области.
Отметим, что подобные выставки сейчас организуют во многих городах Украины и в европейских странах.
Фото и видео: Геннадий Чабанов; видео с Олегом Брындаком: Одесский городской совет