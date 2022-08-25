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На 411-й батарее в Одессе заработала выставка уничтоженной российской техники (фото, видео)

На 411-й батарее в Одессе заработала выставка уничтоженной российской техники (фото, видео)

В Одессе мемориальный комплекс « 411-я батарея» пополнился новыми «экспонатами» — уничтоженной военной техникой российских оккупантов.

Формировать новую выставку начали четыре дня назад, постепенно добавляя новые образцы того, на чем к нам ехали «освободители», чтобы нести смерть и разрушения.

Три дня давал враг на то, чтобы пройтись парадом этой техникой по улицам наших городов. Благодаря Вооруженным Силам Украины сегодня этот парад в таком виде. Так будет с каждым врагом, который захочет прийти на нашу землю с мечом,

— так прокомментировал открытие выставки исполняющий обязанности заместителя городского головы Олег Брындак.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что похожая выставка уничтоженной российской техники открылась в городе Подольске Одесской области.

Отметим, что подобные выставки сейчас организуют во многих городах Украины и в европейских странах.

Фото и видео: Геннадий Чабанов; видео с Олегом Брындаком: Одесский городской совет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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