Как получать и отправлять посылки через почтомат

В Одессе появляется все больше почтоматов. Их устанавливают прямо на улицах или в магазинах. Можно получать посылки без очередей в любое время суток.

Давайте разберемся, как пользоваться почтоматами.

Что такое почтомат?

Это специальный терминал с большим количеством ячеек. Он напоминает почтовые ящики в подъезде многоквартирного дома. Почтоматы выдают и принимают посылки в автоматическом режиме. Курьер привозит посылку в почтомат, а получатель забирает ее самостоятельно в любое удобное время.

Почтоматы размещают в местах, которые чаще всего посещают люди: в торговых центрах, на заправках, в фитнес-клубах, аптеках и даже в подъездах. У каждой курьерской службы свои автоматические терминалы, но работают они по одной схеме. Достаточно установить на телефон приложение, чтобы получать оповещения и оплачивать посылки.

В Одессе работают почтоматы Новой Почты и Meest.

Как оплатить посылку в почтомате?

Оплачивать посылку нужно заранее. Это можно сделать в приложении или на сайте курьерской службы, если такая функция у них предусмотрена. Имейте в виду, что почтоматы не принимают наличные (по крайней мере пока) — оплатить на месте бумажными деньгами не получится. Только с помощью электронного перевода.

По состоянию на январь 2022 года действуют следующие тарифы:

Новая Почта — доставка посылок в почтомат 35 гривен

— доставка посылок в почтомат 35 гривен Meest — доставка в почтомат 29 гривен (посылка до 10 кг)

— доставка в почтомат 29 гривен (посылка до 10 кг) Rozetka (пока только по Киеву) — доставка в почтомат бесплатно

(пока только по Киеву) — доставка в почтомат бесплатно Укрпочта (работает в тестовом режиме и только по Киеву) — доставка в почтомат от 23 гривен, в зависимости от тарифа «Стандарт» или «Экспресс»

Как получить посылку в почтомате?

Почтоматы Новой Почты и Meest бесконтактные. Дверца ячейки открывается автоматически когда вы выполните инструкцию в приложении:

Новая Почта . Оплатите доставку через сайт или официальное приложение. Подойдите к почтомату и включите Bluetooth на телефоне. Выберите в приложении нужную посылку и нажмите «Открыть ячейку». Не забудьте закрыть дверцу ячейки, когда заберете свою посылку

. Оплатите доставку через сайт или официальное приложение. Подойдите к почтомату и включите Bluetooth на телефоне. Выберите в приложении нужную посылку и нажмите «Открыть ячейку». Не забудьте закрыть дверцу ячейки, когда заберете свою посылку Meest . Зайдите в приложение или чат-бот. Оплатите посылку и подойдите к почтомату. Отсканируйте большой QR-код на почтомате через приложение Meest. Выберите посылку и введите код из СМС в приложении. Не забудьте закрыть дверцу после получения посылки

. Зайдите в приложение или чат-бот. Оплатите посылку и подойдите к почтомату. Отсканируйте большой QR-код на почтомате через приложение Meest. Выберите посылку и введите код из СМС в приложении. Не забудьте закрыть дверцу после получения посылки Rozetka . Вы должны заранее оплатить заказанный товар. Дождитесь СМС-сообщения о том, что посылку разместили в почтомате. Введите код из СМС в терминале почтомата. Не забудьте закрыть дверцу ячейки

. Вы должны заранее оплатить заказанный товар. Дождитесь СМС-сообщения о том, что посылку разместили в почтомате. Введите код из СМС в терминале почтомата. Не забудьте закрыть дверцу ячейки Укрпочта. Дождитесь СМС или Viber-сообщения с пин-кодом. Подойдите к почтомату и нажмите на экране терминала «Получить». Введите пин-код из сообщения, чтобы открыть ячейку. Заберите посылку и закройте дверцу

Обратите внимание, что в почтоматах Новой Почты посылка хранится всего 3 дня. Потом ее отправят в ближайшее отделение.

Rozetka хранит посылки в почтоматах 2 дня. Укрпочта хранит до 14 дней.

Что касается почтоматов Meest, то у них есть функция, которая позволяет использовать ячейку в качестве камеры хранения. Для этого выберите в приложении пункт «Камера хранения».

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Можно ли отправить посылку через почтомат?

Эта возможность есть только у почтоматов Meest. Все остальные курьерские службы, в том числе и Укрпочта, работают на получение.

Чтобы отправить посылку через почтомат Meest используйте приложение или чат-бот. Отправка происходит по той же схеме, что и получение. Нужно оплатить посылку, открыть дверцу, положить вашу коробку внутрь ячейки и выбрать в приложении пункт «Подтвердить отправку».

Какие ограничения для посылок в почтоматах?

Правила для посылок в почтоматах ничем не отличаются от обычных отправлений. Разница только в габаритах — ячейки почтоматов не резиновые, поэтому нужно учитывать разрешенные размеры и вес:

Новая почта . Почтоматы принимают посылки до 20 кг с габаритами не больше 40 см х 60 см х 30 см. Объявленная стоимость до 6 тысяч гривен

. Почтоматы принимают посылки до 20 кг с габаритами не больше 40 см х 60 см х 30 см. Объявленная стоимость до 6 тысяч гривен Meest . В почтоматах бывают разные ячейки. Самое крупное отправление не должно превышать 30 кг с габаритами не больше 35 см x 36 см x 59 см

. В почтоматах бывают разные ячейки. Самое крупное отправление не должно превышать 30 кг с габаритами не больше 35 см x 36 см x 59 см Rozetka . Габариты не должны превышать 10,5 см х 37 см х 55 см

. Габариты не должны превышать 10,5 см х 37 см х 55 см Укрпочта. Объявленная стоимость до 5 тысяч гривен. Посылка должна быть без описи вложения и заказного уведомления. Без отметки «Наибольшая сторона от 71 см». Вес до 30 кг

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Фото: Новая Почта, Meest, Rozetka

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