В Одессе почтальон зарабатывала на умерших пенсионерах

Бывшая руководительница одного из одесских отделений Укрпочты получала выплаты за пенсионеров, зная, что они умерли.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
Как установили правоохранители, женщина имела доступ к выплатам пенсионерам и точно знала, что некоторые из них умерли. Злоумышленница подделывала их подписи и присвоила средства Пенсионного фонда Украины в сумме 17 430 гривен.
Следователи сообщили женщине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и внесения таким лицом заведомо ложных сведений в официальные документы соответственно.
Максимальное наказание грозит почтальону — лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.
На время следствия подозреваемая будет находиться под домашним арестом. Расследование продолжается, —
сообщили в полиции.
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