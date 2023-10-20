В Одессе почтальон зарабатывала на умерших пенсионерах

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, женщина имела доступ к выплатам пенсионерам и точно знала, что некоторые из них умерли. Злоумышленница подделывала их подписи и присвоила средства Пенсионного фонда Украины в сумме 17 430 гривен.

Следователи сообщили женщине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и внесения таким лицом заведомо ложных сведений в официальные документы соответственно.

Максимальное наказание грозит почтальону — лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

На время следствия подозреваемая будет находиться под домашним арестом. Расследование продолжается, —

сообщили в полиции.

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