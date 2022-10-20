Сколько стоит отправить посылку за границу и как это сделать?

К сожалению, из-за военных действий многие из наших родственников и друзей были вынуждены уехать в другие страны, взяв с собой минимум вещей. Из нашего материала вы узнаете, как отправить посылку из Украины в другую страну и сколько придется заплатить за эту услугу у разных почтовых операторов.

«УКРПОЧТА»

Национальная почта сотрудничает со 192 почтовыми операторами мира. Через «Укрпочту» можно отправлять письма, мелкие пакеты с товарами, бандероли, габаритные посылки.

Тарифы:

 письма (до 2 кг) — от 55,43 до 699 гривен;

 бандероли (до 5 кг) — от 130 до 700 гривен.

 мелкие пакеты с товарами (до 2 кг) — от 206 до 1373,5 гривни;

 посылки (до 10 кг) — от 101,51 до 903 гривен;

 EMS-отправление (ускоренная международная доставка) — от 284 до 1563 гривен.

За каждое заказное отправление сверх платы за массу (почтовая карточка, письмо, бандероль) нужно уплатить около 110 гривен.

«НОВАЯ ПОЧТА»

Международный сервис «Глобальная доставка» осуществляет экспорт и импорт документов, посылок, новых товаров, электронной техники и грузов в 200 стран мира.

Тарифы:

документы (до 5 кг) — от 720 до 3500 гривен (с ПДВ);

посылки (до 70 кг) — от 840 до 29810 гривен (с ПДВ).

Сервис «Посилка з дому» позволяет отправлять посылки (личная одежда, обувь, игрушки, книги — без ценников, документы) родственникам в Польшу.

Тарифы:

 малая посылка (до 2 кг) — 250 гривен;

 средняя посылка (до 10 кг) — 325 гривен;

 большая посылка (до 30 кг) — 400 гривен.

 Другие страны Европы: до 2 кг — от 900-1100 гривен, до 10 кг — 1300-1400 гривен, до 30 кг — 2000-2500 гривен, до 70 кг — 3500-4500 гривен.

MEEST

Одна из крупнейших международных компаний также предоставляет почтово-логистические услуги по всему миру.

Тарифы:

 Евросоюз (до 30 кг) — от 411 до 5716 гривен (с ПДВ);

 США и Канада (до 30 кг) — от 1060 до 9036 гривен доставка до склада и от 1450 до 18738 гривен доставка курьером (с ПДВ);

 Азия (Узбекистан, Армения, Казахстан, Киргизия, Азербайджан) — от 535,5 до 1555,5 за 1 кг (с ПДВ).

 Грузия — 1010 гривен за 1 кг (с ПДВ).

До 30 октября на доставку посылок до 30 кг из Украины в страны Европы и Азии действует скидка 15%.

GLOBAL POST

Онлайн-сервис, который занимается международной доставкой документов, посылок и грузов в 240 стран мира. Стоимость доставки — документы до 0,25 г, бандероль до 0,5 кг, посылка (в зависимости от веса и размера) — нужно рассчитывать самостоятельно на сайте сервиса globalpost.ua. Например, в зависимости от перевозчика, за документ (300 г) в Польшу придется заплатить от 665 до 1545 гривен, бандероль (500 г) в Эстонию — от 1071 до 2211 гривен, посылку в США (10 кг) — от 3452 до 12700 гривен.

Срок доставки — от 4 до 15 рабочих дней в зависимости от выбранного перевозчика.

Важно! Тарифы на все почтовые услуги могут меняться, также операторы могут потребовать дополнительную плату за оформление посылки и ее доставку.

Как отправить посылку за границу?

 Принесите открытую посылку в почтовое отделение. Сообщите, что хотите отправить посылку за границу.

 Назовите свой номер телефона, фамилию, имя и отчество.

 Назовите фамилию, имя, отчество, номер телефона (могут потребовать электронную почту) получателя.

 Укажите тип доставки — почтомат или отделение (его номер) или адресная доставка курьером (индекс, город, улицу, дом, квартиру получателя).

 Назовите оператору содержимое посылки (необходимо для таможенного оформления).

 Оплатите услугу.

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