Мошенники взломали аккаунт одесского депутата и требуют выкуп (видео)

Депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая стала жертвой вымогателей — те взломали ее личный facebook-аккаунт, и теперь требуют за его возвращение немалую сумму денег, размещая в нем фото девушек в купальниках.

Об этом сообщила сама Ольга Квасницкая.

Моя страница частная в Facebook сломана и сломана она была еще в июне. До сих пор мы не можем урегулировать эту проблему, потому что администрация Facebook не отвечает. Но мы вышли на тех, кто это сделал. Они требуют деньги, денег много хотят и потому, что я отказалась им платить, они выставляют сейчас обнаженные фото, — рассказала депутат.

Я не знаю, удастся ли мне вернуть эту страницу, поэтому не обращайте на это внимания и блокируйте ее, – говорит Ольга Квасницкая.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что депутат Ольга Квасницкая инициирует проект создания парка-мемориала «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернадацци.

Напомним, в апреле 2020 года, когда из-за карантина обучение школьников переместилось в интернет, в одной из школ Одессы неизвестный подключился к видеозанятию, после чего на экране началась трансляция видео порнографического содержания с участием детей. Школа обратилась за помощью в полицию.

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