Ночью «Шахеды» повредили высотку и медучреждение: есть пострадавшие

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате «шахедной» атаки в Одесском районе повреждено остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмы получили 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Также произошло возгорание мансардного этажа недостроя. Пожар, площадью 400 м², оперативно ликвидировали. Повреждено остекление корпуса одного из медицинских учреждений.

Правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

В воздушном командовании «Юг» сообщили, что ночью 9 октября в Одесской области противовоздушной обороной юга Украины сбито 16 ударных беспилотников.

Кроме того, за прошедшие сутки на южном направлении уничтожены разведывательный БпЛА «Supercam» и три БпЛА «Ланцет».

Вчера, 8 октября, россияне также направили свои боевые беспилотники на Одесский район. Одна из смертоносных «птичек» влетела в шестнадцатиэтажный дом в Черноморске. Сильно пострадали три квартиры, к счастью, обошлось без жертв.

Вечером 7 октября 2враг очередной раз атаковал Одессу баллистикой. Целью агрессора стала портовая инфраструктура, пострадал сухогруз Optima. Погиб украинец.