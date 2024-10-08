Разбитые окна и смертоносные обломки: последствия ночной атаки на Черноморск (фото)

Фотокорреспондент «Одесской жизни» побывал на месте российской дроновой атаки в Черноморске.

Жительница наиболее пострадавшей квартиры 5-м этаже Анжела рассказала, что когда прозвучала сигнал воздушной тревоги, семья собиралась ложиться спать — «думали, что пройдет».

Но не прошло — дрон влетел на балкон спальни, вспыхнуло пламя, повсюду был едкий дым.

В пострадавшей квартире балкон разрушен полностью, от огня оплавились кондиционер и телевизор. Все стены и потолок черные от копоти, обугленная штукатурка засыпала кровать.

Но женщина радуется, что все члены семьи остались живы. Успели вынести даже домашнего любимца — попугая.

В дворе под окнами пострадавшего дома до сих пор валяются обломки дрона.

По словам мэра Черноморска Василия Гуляева, общий ущерб пострадавшим квартирам оценит специальная комиссия. Утром уже состоялось совещание исполнительного комитета, сотрудники мэрии описывают пострадавшее имущество.

Горсовет Черноморска принимает заявления от жителей пострадавшей высотки на выделение финансовой помощи.

В Силах оброны юга сообщили, что этой ночью над Одесской областью было сбито 10 беспилотников.

Кроме Черноморска, в Одесском районе повреждено административно-производственное здание. Еще один беспилотник упал на открытой территории без детонации.