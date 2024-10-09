Новини Одеси та Одеської області

Вночі «Шахеди» пошкодили висотку та медзаклад: є постраждалі

Вночі «Шахеди» пошкодили висотку та медзаклад: є постраждалі

Третю ніч поспіль росіяни тероризують Одещину ударними безпілотниками. Більшість цілей знищили захисники нашого неба. Проте внаслідок повітряного бою є руйнування та постраждалі.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок «шахедної» атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад дев’ятиповерхівки, без подальшого загоряння. Травм зазнали 5 осіб, троє з них госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості.

Також сталося загоряння мансардного поверху недобудови. Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

Правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.

У повітряному командуванні «Південь» повідомили, що вночі 9 жовтня в Одеській області протиповітряною обороною півдня України збито 16 ударних безпілотників.

Крім того, минулої доби на південному напрямку знищено розвідувальний БпЛА «Supercam» і три БпЛА «Ланцет».

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Учора, 8 жовтня, росіяни також спрямували свої бойові безпілотники на Одеський район. Одна зі смертоносних «пташок» влетіла в шістнадцятиповерховий будинок у Чорноморську. Сильно постраждали три квартири, на щастя, обійшлося без жертв.

Увечері 7 жовтня 2враг вкотре атакував Одесу балістикою. Метою агресора стала портова інфраструктура, постраждав суховантаж Optima. Загинув українець.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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