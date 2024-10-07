Россияне изменили тактику «Шахедов» против Одессы: к чему привыкать одесситам

Одесская область продолжает подвергаться регулярным атакам российских беспилотников «Шахед». Несмотря на работу украинской системы ПВО, оккупанты пытаются изменить свою тактику, усложняя задачу защитникам. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.
По словам Братчука, российские войска меняют характеристики «Шахедов» и используют запутанные маршруты для атак. Это значительно усложняет работу украинских сил противовоздушной обороны.
В Одесской области наблюдается «оперативная пауза» в использовании баллистических ракет, однако атаки беспилотниками продолжаются практически ежедневно. Враг применяет большое количество БПЛА, стремясь изменить тактику обстрелов Одессы и усложнить работу Сил обороны Украины. Украинские военные отмечают, что, хотя сбивать баллистические ракеты сложно, с «Шахедами» противовоздушная оборона Украины справляется достаточно эффективно.
Стоит отметить, что, по информации представителя ГУР Андрея Черняка, россии удалось нарастить производство «Шахедов», что позволяет им проводить ежедневные атаки. Украинцам рекомендуется привыкать к ночным нападениям.
Напомним, ночью 6 октября, россияне атаковали Одесскую область дронами и баллистикой — последствия атаки
Читайте также: