Россияне изменили тактику «Шахедов» против Одессы: к чему привыкать одесситам

По словам Братчука, российские войска меняют характеристики «Шахедов» и используют запутанные маршруты для атак. Это значительно усложняет работу украинских сил противовоздушной обороны.

В Одесской области наблюдается «оперативная пауза» в использовании баллистических ракет, однако атаки беспилотниками продолжаются практически ежедневно. Враг применяет большое количество БПЛА, стремясь изменить тактику обстрелов Одессы и усложнить работу Сил обороны Украины. Украинские военные отмечают, что, хотя сбивать баллистические ракеты сложно, с «Шахедами» противовоздушная оборона Украины справляется достаточно эффективно.

Стоит отметить, что, по информации представителя ГУР Андрея Черняка, россии удалось нарастить производство «Шахедов», что позволяет им проводить ежедневные атаки. Украинцам рекомендуется привыкать к ночным нападениям.

Напомним, ночью 6 октября, россияне атаковали Одесскую область дронами и баллистикой — последствия атаки

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