Новости Одессы и Одесской области

Ночью под удар «шахедов» попала критическая инфраструктура Одесской области

Ночью под удар «шахедов» попала критическая инфраструктура Одесской области

В ночь на 8 апреля враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона, но, к сожалению, есть попадание в логистически-транспортный объект Одесского района.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных «шахедов» по южным регионам. Под прицелом врага была критическая инфраструктура.

Напряженная боевая работа Сил ПВО продолжалась около 3 часов.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 барражирующим снарядам, из них 4 сбиты в Одесской области.

К сожалению, есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект. Обломками сбитого «шахеда» также повреждена АЗС, — говорится в сообщении.

Люди не пострадали.

В целом, как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 8 апреля, в результате противовоздушного боя Силами обороны сбита управляемая авиационная ракетв Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных «шахедов» в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Враг продолжает ежедневно атаковать Одесский регион с воздуха. Так,  5 апреля рашисты выпустили по Одессе управляемую авиационную ракету. Ракету удалось сбить, но от ее осколков, по предварительным данным, пострадали около 100 окон в 16 жилых домах, а также Дом садовода и лицей №23.

В субботу, 6 апреля, днем над Одессой было сбито 2 российских разведывательных БпЛА «Орлан-10». А поздним вечером субботы российские террористы совершили очередную атаку, выпустив в сторону Одессы баллистическую ракету, направив ее на припортовую инфраструктуру.

Пострадали административное и техническое здания, ранена сотрудница одного из окрестных предприятий.

В воскресенье, 7 апреля, в течение дня над морем вблизи Одессы силы противовоздушной обороны уничтожили два российских разведывательных беспилотника.

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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