В Одессе прозвучали мощные взрывы – что известно об атаке 6 апреля

Сегодня днем, в субботу, 6 апреля 2024 года, примерно в 13:03 в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. А уже через несколько минут прозвучали громкие взрывы.
Силы обороны юга Украины сообщили о ракетной опасности для южных областей (угроза баллистики). А мониторинговые Телеграм-каналы написали о ракете в сторону Одессы-Черноморска.
Взрывы, прозвучавшие несколько минут назад, были хорошо слышны в районе Таирова. Но был ли это «прилет» или результат работы наших сил противовоздушной обороны, пока не известно.
«Одесса и Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя! Это важно!» — предупреждает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Сообщается об еще одной цели с моря. Одесситы, укрытия не покидаем!
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией…
ОБНОВЛЕНО 13:34
В 13:34 прозвучал отбой тревоги.
По информации Сил обороны юга Украины, сегодня днем в Одесской области, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российских разведывательных БпЛА «Орлан-10».
Напомним, вечером 5 апреля российские террористы выпустили в сторону Одессы ракету из акватории Черного моря. Ракету сбили, но ее обломки и взрывная волна разбили окна в прибрежных зданиях.
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