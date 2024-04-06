В Одессе прозвучали мощные взрывы – что известно об атаке 6 апреля

Силы обороны юга Украины сообщили о ракетной опасности для южных областей (угроза баллистики). А мониторинговые Телеграм-каналы написали о ракете в сторону Одессы-Черноморска.

Взрывы, прозвучавшие несколько минут назад, были хорошо слышны в районе Таирова. Но был ли это «прилет» или результат работы наших сил противовоздушной обороны, пока не известно.

«Одесса и Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя! Это важно!» — предупреждает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сообщается об еще одной цели с моря. Одесситы, укрытия не покидаем!

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией…

ОБНОВЛЕНО 13:34

В 13:34 прозвучал отбой тревоги.

По информации Сил обороны юга Украины, сегодня днем в Одесской области, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российских разведывательных БпЛА «Орлан-10».

Напомним, вечером 5 апреля российские террористы выпустили в сторону Одессы ракету из акватории Черного моря. Ракету сбили, но ее обломки и взрывная волна разбили окна в прибрежных зданиях.

Читайте также: Война, день 773: последствия ночной массированной атаки.