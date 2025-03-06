Напомним, в ночь с 5 на 6 марта город Пивденный был атакован вражескими дронами. Под ударом оказалась гражданская и энергетическая инфраструктура, пострадали два человека, один госпитализирован, — сообщил руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

По информации местных властей, ночью в Пивденный прибыло руководство ДТЭК, чтобы оценить ситуацию и найти пути восстановления электроснабжения. Было решено попробовать переключить город на другую линию питания, чтобы обеспечить работу котельных и других критически важных объектов.

В то же время сам город, ориентировочно на 4-5 дней будет оставаться без света.

По словам мэра Пивденного Владимира Новацкого, полноценное восстановление возможно только после замены трансформаторов, которые придется искать в области и по всей стране. Из-за этого школы в городе не будут работать до 10 марта, а детские сады перейдут в режим дежурных групп.

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