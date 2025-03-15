В холле Киевской районной администрации благотворительный фонд «Мирное Nebo Харькова» проводил уточнение данных для оказания денежной помощи. Речь идет о жителях Киевского района Одессы, чьи дома были повреждены в результате удара, произошедшего в феврале.

Финансовую поддержку пострадавшим семьям окажет Всемирная продовольственная программа ООН. По информации пресс-службы, каждому члену семьи выплатят по 10 800 гривен.

Организацию процесса выплат координировала советник Одесского городского головы Вероника Этнарович. Она помогла наладить сотрудничество с благотворительным фондом и ООН для поддержки пострадавших семей.Ранее мы сообщали, что в Одессе нашли способ как жителям поврежденных домов-памятников архитектуры получить компенсацию