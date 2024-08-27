На одесских памятниках появляются наклейки с требованием их снести и надписью «оккупант» (фото)

Такие наклейки уже появились на памятниках поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре, Апельсину, Морякам с броненосца «Потемкин», нескольких мемориальных досках.

Особенно бурно в социальных сетях одесситы обсуждают случай с Пушкиным. На его бюсте вместе с появлением этой наклейки. -bagatoznachnimi-napisami-fotofakt»>появилась табличка «Хочу в музей, к Кате». Имелся в виду памятник Екатерине II, демонтированный с Европейской (бывшей Екатерининской) площади, и теперь хранится в Одесском художественном музее.

Из памятника пушкина коммунальщики надписи уже убрали.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что совсем недавно в Белгород-Днестровском избавились от памятника Пушкину.

Также мы сообщали, что в Одессе отменят «Пост №1» возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко и что там появится взамен.