Новости Одессы и Одесской области

Ночью россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы: последствия (фоторепортаж)

Ночью россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы: последствия (фоторепортаж)

В ночь с 13 на 14 декабря россияне более шести часов дронами-камикадзе атаковал объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области. Ранены 11 человек, среди которых есть дети. Прокуратурой начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Начиная с вечера 13 декабря и до глубокой ночи, враг терроризировал южные регионы несколькими волнами дроновых атак и параллельно нанес ракетный удар.

В результате вражеской атаки в Одесской области ранения получили 11 местных жителей, среди них трое детей, 12-летняя девочка и двое 8-летних мальчиков. Дети и двое взрослых с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

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В результате российских обстрелов повреждения получили более 10 домов, на придомовой территории дотла сгорели два автомобиля. Решается вопрос с временным расселением одесситов, чье жилье пострадало в результате атаки.

Также из-за атаки на припортовую инфраструктуру Подунавья повреждены зернохранилища.

Фиксация повреждений продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается.

Одесская областная и Измаильская окружная прокуратуры начали досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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