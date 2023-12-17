Подробности атаки на Одессу и область: есть погибшие, разрушены и сожжены дома (фото, видео)

Эта атака ударных дронов-камикадзе была третьей по счету за неделю. И, к сожалению, в этот раз погиб человек.

Подробности сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В своем телеграм-канале он написал, что силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили 9 БпЛА типа «Shahed-136».

Но один из сбитых беспилотников упал в жилой квартал в Одесском районе и взорвался. Были повреждены и загорелись жилые дома и склад частного спортивного учреждения.

Спасатели оперативно потушили пожар. В одном из домов был обнаружен погибший местный житель.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

В областной службе спасения уточнили, что разрушены 3 одноэтажных дома, 2 из которых горели. На ликвидацию пожара спасателям понадобилось 4 часа.

Кроме домов пострадал ангар, в котором был склад частного спортивного учреждения. Он также был разрушен взрывом, после чего загорелся.

Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям рядом расположенных домов, часть из которых также получили повреждения.

Боролись с огнем и оказывали помощь людям 10 единиц спецтехники и 53 спасателя.