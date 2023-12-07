Ночью враг атаковал порт Одесщины: есть попадание

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, россияне прицельно атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья: повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. На месте произошел пожар, который потушили сотрудники ГСЧС.

Погиб водитель одной из фур.

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Силы обороны Юга сообщают, что враг несколькими волнами ударных дронов атаковал южные регионы.

Направив БпЛА типа «Shahed-131/136» из временно оккупированного Крыма через левобережную Херсонщину, пытался обойти системы ПВО, но в Николаевской области 3 дрона-камикадзе были уничтожены.

Следующей волной враг атаковал Одесщину. Направив дроны по припортовой инфраструктуре Подунавья россияне снова использовали особенности ландшафта и близость государственной границы.

Силами противовоздушной обороны уничтожено 11 БпЛА «Shahed-131/136».

В воздушных силах уточнили, что основные направления удара во время ночной тревоги — Хмельнитчина и Одесщина. Всего в ночь на 7 декабря над Украиной сбито 15 из 18 российских дронов.