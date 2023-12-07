Ночью враг атаковал порт Одесщины: есть попадание

В ночь на 7 декабря враг на протяжении почти двух часов атаковал ударными беспилотниками Измаильский район. Силы ПВО сбили подавляющее количество «шахедов», однако есть попадание.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, россияне прицельно атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья: повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. На месте произошел пожар, который потушили сотрудники ГСЧС.
Погиб водитель одной из фур.
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Силы обороны Юга сообщают, что враг несколькими волнами ударных дронов атаковал южные регионы.
Направив БпЛА типа «Shahed-131/136» из временно оккупированного Крыма через левобережную Херсонщину, пытался обойти системы ПВО, но в Николаевской области 3 дрона-камикадзе были уничтожены.
Следующей волной враг атаковал Одесщину. Направив дроны по припортовой инфраструктуре Подунавья россияне снова использовали особенности ландшафта и близость государственной границы.
Силами противовоздушной обороны уничтожено 11 БпЛА «Shahed-131/136».
В воздушных силах уточнили, что основные направления удара во время ночной тревоги — Хмельнитчина и Одесщина. Всего в ночь на 7 декабря над Украиной сбито 15 из 18 российских дронов.