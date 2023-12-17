Война в Украине, день 662: минус 16 «шахедов» и 1250 оккупантов

Итоги ночной воздушной атаки

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

По информации Воздушных Сил, в ночь на 17 декабря 2023 года российские оккупационные войска атаковали крылатой ракетой «Искандер-К», управляемой авиационной ракетой Х-59 (районы пусков – временно оккупированные Крым и территория Херсонщины), а также 20 ударными беспилотниками «Shahed» из районов Приморско-Ахтарска – РФ и мыса Чауда – Крым).

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и других сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты 20 «шахедов» и одна управляемая авиационная ракета Х-59. А ракета «Искандер-К» не достигла своей цели.

Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

На южном направлении уничтожено 16 БпЛА «Shahed-136/131», из которых 9 в Одесской и 7 в Херсонской области.

Кроме того, под авиационные удары попали: Бологовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Миньковка, Дружба, Северное, Нью-Йорк, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

О ситуации на фронте

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отразили 14 атак врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 6 атак оккупантов в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь успешно отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

О потерях врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 средства противовоздушной обороны, 13 артиллерийских средств, 2 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 17 декабря 2023 года ориентировочно составили:

личного состава – около 346070 (+1250) особ;

танков ‒ 5739 (+19) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 10692 (+25) ед.;

артиллерийских систем – 8137 (+37) ед;

РСЗО – 923 (+3) ед.;

средства ПВО ‒ 609 (+4) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6278 (+40);

автомобильной техники и автоцистерн – 10766 (+56) ед.

Данные уточняются.