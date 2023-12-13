Новости Одессы и Одесской области

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы: последствия (фоторепортаж)

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы: последствия (фоторепортаж)

Поздним вечером, 12 декабря, россияне атаковали Одесскую область дронами-камикадзе из оккупированного Крыма. Атаки были направлены на гражданскую инфраструктуру – разрушили авторемонтное предприятие.

В течение двух часов жители Одессы и пригорода слышали взрывы – ПВО отражали атаку российских «шахедов».

Работу охотникам за дронами усложняла погода – под прикрытием густого тумана дроны заходили на удар с акватории Черного моря и по направлению временно оккупированной Херсонщины.

Прилет. Ангар
Прилет. Ангар
Прилет. Ангар
Прилет. Ангар

Силы противовоздушной обороны сбили все 9 БпЛА типа «Shahed-131/136». Но один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе. Там вспыхнул пожар. Пожарные его быстро погасили.

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Прилет. Ангар

Но последствия все равно не утешительны. Пострадали два гражданских сотрудника предприятия. Они получили переломы и ожоги. Один в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждения, где получают всю необходимую помощь.

Прилет. Ангар
Прилет. Ангар
Прилет. Ангар

Что касается предприятия, то разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 — выгорели дотла.

Прилет. Ангар
Прилет. Ангар

Также повреждения от обломков дрона получило одно из зданий припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Люди не пострадали.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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