Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы: последствия (фоторепортаж)

В течение двух часов жители Одессы и пригорода слышали взрывы – ПВО отражали атаку российских «шахедов».

Работу охотникам за дронами усложняла погода – под прикрытием густого тумана дроны заходили на удар с акватории Черного моря и по направлению временно оккупированной Херсонщины.

Силы противовоздушной обороны сбили все 9 БпЛА типа «Shahed-131/136». Но один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе. Там вспыхнул пожар. Пожарные его быстро погасили.

Но последствия все равно не утешительны. Пострадали два гражданских сотрудника предприятия. Они получили переломы и ожоги. Один в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждения, где получают всю необходимую помощь.

Что касается предприятия, то разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 — выгорели дотла.

Также повреждения от обломков дрона получило одно из зданий припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Люди не пострадали.