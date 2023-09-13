Удар по Одесской области: применено рекордное число беспилотников, много пострадавших

В ночь на 13 сентября 2023 года российские агрессоры вновь атаковали Одесскую область с помощью ударных беспилотников-камикадзе. Это был один из самых массовых налетов “Шахедов” на наш регион за все время.

По сообщению Сил обороны юга Украины враг в течении 4,5 часов ночью атаковал Одесщину ударными дронами. Его целью опять стала гражданская инфраструктура Подунавья.

В этот раз рашисты применили рекордное число беспилотников. Общего их числа в ВСУ пока не назвали, но только сбиты силами противовоздушной обороны наших защитников были 32 БпЛА типа «Shahed-131/136».

К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, от взрыва на стоянке загорелся грузовой автотранспорт. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Пострадали 7 водителей грузовиков с зерном. Их доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести.

По информации глава Одесской областной военной администрации Олега Кипера, трое из них в тяжелом состоянии.

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