Никонов день: что сегодня нельзя делать, чтобы не провести следующий год в нищете

Сегодня, 11 декабря 2024 года, православная церковь вспоминает по новому церковному календарю (24 декабря по старому) преподобного Никона Печерского. В народном календаре это Никонов день. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня и какой церковный праздник сегодня по старому стилю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль – новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
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Преподобный Никон Печерский: его мучитель стал христианином
Никон Печерский, он же Никон Сухой, жил в XI веке. Он был родом из богатой семьи, но раздал все свое имущество и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре.
В 1906 году случилось нашествие хана Боняка, и Никона вместе с другими монахами взяли в плен. Половец, который захватил инока, был очень жестоким: он мучил его голодом, оставлял летом на жаре, а зимой на морозе. Но преподобный покорно выносил все беды и благодарил Бога, а однажды сказал своему мучителю, что Господь вернет его в монастырь. Над пленником лишь посмеялись, но зря: он внезапно стал невидим, а стража лишь слышала слова: «Хвалите Господа с Небес».
Чудесным образом Никон оказался на литургии в Киево-Печерской лавре. Он думал скрыть это чудо от братии и хотел из смирения не снимать своих кандалов. Но игумен ему сказал: «Если бы Господь хотел, чтобы ты оставался связанным, Он не извел бы тебя из плена».
Спустя много лет половец, который мучил Никона, пришел в Киево-Печерский монастырь и узнал бывшего узника. Тогда он сам принял крещение и монашеский постриг и стал послушником преподобного. Умер святой в глубокой старости и был погребен в Ближних пещерах Антония.
Святого Никона прозвали Сухим, потому что он высох от голода и других испытаний за годы пребывания в плену. Но вместе с тем отличался необыкновенной силой духа и усердием к молитве и совершил много богоугодных дел.
По старому церковному стилю сегодня день памяти святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
Приметы на 11 декабря: каким будет лето?
Приметы дня говорят о том, какой будет погода и лето:
- если в этот день на улице плюсовая температура – скоро будут заморозки;
- снег выпал ночью – будет лежать, а если пошел днем – скоро растает;
- холодный и сухой день – лето будет жарким и сухим.
В народе 11 декабря – праздник Никонов день. В старину в это время было принято зажигать свечи – таким образом солнце «призывали» сойти на землю и отогнать нечисть.
Что нельзя делать сегодня
- Ссориться и ругаться – считается те, кто бранятся, нечисть в дом пускают, и им не будет счастья целый год.
- Браться за острые предметы, чтобы оградить себя от неприятностей.
- Нельзя ничего выносить и отдавать из дома – иначе счастье и достаток уйдут.
- А еще в этот день запрещалось ходить в грязной и старой одежде. Наши предки верили, что это может испортить весь ваш следующий год, ведь вы проведете его в нищете.
Что можно делать сегодня
- Этот день обязательно молились святым, прося у них помощи в решении любых дел, здоровья и счастья.
- В старину говорили: «Никон стоит у икон» – это означало, что преподобный готов помочь всем, кто обратится за помощью.
В народе святой Никон стал символом борьбы с нечистой силой.
У кого День ангела 11 декабря
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Никон, Даниил, Леонтий, Петр, Терентий, Иван.
- По старому стилю день ангела у Тимофея, Николая, Григория, Даниила, Федора, Константина, Павла, Сергея, Алексея, Анны.