Никонов день: что сегодня нельзя делать, чтобы не провести следующий год в нищете

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль – новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

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Преподобный Никон Печерский: его мучитель стал христианином

Никон Печерский, он же Никон Сухой, жил в XI веке. Он был родом из богатой семьи, но раздал все свое имущество и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре.

В 1906 году случилось нашествие хана Боняка, и Никона вместе с другими монахами взяли в плен. Половец, который захватил инока, был очень жестоким: он мучил его голодом, оставлял летом на жаре, а зимой на морозе. Но преподобный покорно выносил все беды и благодарил Бога, а однажды сказал своему мучителю, что Господь вернет его в монастырь. Над пленником лишь посмеялись, но зря: он внезапно стал невидим, а стража лишь слышала слова: «Хвалите Господа с Небес».

Чудесным образом Никон оказался на литургии в Киево-Печерской лавре. Он думал скрыть это чудо от братии и хотел из смирения не снимать своих кандалов. Но игумен ему сказал: «Если бы Господь хотел, чтобы ты оставался связанным, Он не извел бы тебя из плена».

Спустя много лет половец, который мучил Никона, пришел в Киево-Печерский монастырь и узнал бывшего узника. Тогда он сам принял крещение и монашеский постриг и стал послушником преподобного. Умер святой в глубокой старости и был погребен в Ближних пещерах Антония.

Святого Никона прозвали Сухим, потому что он высох от голода и других испытаний за годы пребывания в плену. Но вместе с тем отличался необыкновенной силой духа и усердием к молитве и совершил много богоугодных дел.

По старому церковному стилю сегодня день памяти святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

Приметы на 11 декабря: каким будет лето?

Приметы дня говорят о том, какой будет погода и лето:

если в этот день на улице плюсовая температура – скоро будут заморозки;

снег выпал ночью – будет лежать, а если пошел днем – скоро растает;

холодный и сухой день – лето будет жарким и сухим.

В народе 11 декабря – праздник Никонов день. В старину в это время было принято зажигать свечи – таким образом солнце «призывали» сойти на землю и отогнать нечисть.

Что нельзя делать сегодня

Ссориться и ругаться – считается те, кто бранятся, нечисть в дом пускают, и им не будет счастья целый год.

Браться за острые предметы, чтобы оградить себя от неприятностей.

Нельзя ничего выносить и отдавать из дома – иначе счастье и достаток уйдут.

А еще в этот день запрещалось ходить в грязной и старой одежде. Наши предки верили, что это может испортить весь ваш следующий год, ведь вы проведете его в нищете.

Что можно делать сегодня

Этот день обязательно молились святым, прося у них помощи в решении любых дел, здоровья и счастья.

В старину говорили: «Никон стоит у икон» – это означало, что преподобный готов помочь всем, кто обратится за помощью.

В народе святой Никон стал символом борьбы с нечистой силой.

У кого День ангела 11 декабря