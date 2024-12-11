Ніконов день: що сьогодні не можна робити, щоб не провести наступний рік у злиднях

У 2023 році Православна церква України перейшла на новий календарний стиль – новоюліанський, тому неперехідні свята (з фіксованою датою) змістилися на 13 днів раніше. Але частина вірян дотримуються старого стилю (юліанського), його збереження залишається правом релігійних громад і монастирів.

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Преподобний Нікон Печерський: його мучитель став християнином

Нікон Печерський, він же Нікон Сухий, жив в XI столітті. Він був родом з багатої сім’ї, але роздав усе своє майно і прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі.

У 1906 році сталося нашестя хана Боняка, і Нікона разом з іншими монахами взяли в полон. Половець, який захопив інока, був дуже жорстоким: він мучив його голодом, залишав влітку на спеці, а взимку на морозі. Але преподобний покірно переносив усі біди і дякував Богові, а одного разу сказав своєму мучителеві, що Господь поверне його до монастиря. Над полоненим лише посміялися, але даремно: він раптово став невидимим, а стража лише чула слова: «Хваліть Господа з Небес».

Чудесним чином Нікон опинився на літургії у Києво-Печерській лаврі. Він думав приховати це чудо від братії і хотів з покори не знімати свої кайдани. Але ігумен йому сказав: «Якби Господь хотів, щоб ти залишався зв’язаним, Він не вивів би тебе з полону».

Минуло багато років, і половец, який мучив Нікона, прийшов до Києво-Печерського монастиря і впізнав колишнього в’язня. Тоді він сам прийняв хрещення і чернечий постриг та став послушником преподобного.

Помер святий у глибокій старості і був похований у Ближніх печерах Антонія.

Святого Нікону прозвали Сухим, тому що він висох від голоду та інших випробувань за роки перебування в полоні. Але водночас відрізнявся надзвичайною силою духу та старанністю до молитви і здійснив багато богоугодних справ.

За старим церковним стилем сьогодні день пам’яті святого преподобномученика і сповідника Стефана Нового.

Прикмети на 11 грудня: яким буде літо?

Прикмети дня говорять про те, яка буде погода і літо:

якщо в цей день на вулиці плюсова температура – скоро будуть заморозки;

сніг випав вночі – буде лежати, а якщо пішов вдень – скоро розтане;

холодний і сухий день – літо буде спекотним і сухим.

У народі 11 грудня – свято Ніконів день. У давнину в цей час було прийнято запалювати свічки – таким чином сонце «закликали» зійти на землю і відігнати нечисть.

Що не можна робити сьогодні

Сваритися і лаятися – вважається, що ті, хто свариться, нечисть у дім пускають, і їм не буде щастя цілий рік.

Братися за гострі предмети, щоб уберегти себе від неприємностей.

Не можна нічого виносити і віддавати з дому – інакше щастя і достаток підуть.

А ще в цей день заборонялося ходити в брудному і старому одязі. Наші предки вірили, що це може зіпсувати весь ваш наступний рік, адже ви проведете його в бідності.

Що можна робити сьогодні

Цей день обов’язково молилися святим, просячи у них допомоги у вирішенні будь-яких справ, здоров’я та щастя.

У давнину говорили: «Нікон стоїть біля ікон» – це означало, що преподобний готовий допомогти всім, хто звернеться за допомогою.

У народі святий Нікон став символом боротьби з нечистою силою.

У кого День ангела 11 грудня