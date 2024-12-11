Ніконов день: що сьогодні не можна робити, щоб не провести наступний рік у злиднях

Сьогодні, 11 грудня 2024 року, православна церква згадує за новим церковним календарем (24 грудня за старим) преподобного Никона Печерського. У народному календарі це Никоновий день. Розповідаємо про традиції, прикмети та заборони цього дня і яке церковне свято сьогодні за старим стилем.
У 2023 році Православна церква України перейшла на новий календарний стиль – новоюліанський, тому неперехідні свята (з фіксованою датою) змістилися на 13 днів раніше. Але частина вірян дотримуються старого стилю (юліанського), його збереження залишається правом релігійних громад і монастирів.
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Преподобний Нікон Печерський: його мучитель став християнином
Нікон Печерський, він же Нікон Сухий, жив в XI столітті. Він був родом з багатої сім’ї, але роздав усе своє майно і прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі.
У 1906 році сталося нашестя хана Боняка, і Нікона разом з іншими монахами взяли в полон. Половець, який захопив інока, був дуже жорстоким: він мучив його голодом, залишав влітку на спеці, а взимку на морозі. Але преподобний покірно переносив усі біди і дякував Богові, а одного разу сказав своєму мучителеві, що Господь поверне його до монастиря. Над полоненим лише посміялися, але даремно: він раптово став невидимим, а стража лише чула слова: «Хваліть Господа з Небес».
Чудесним чином Нікон опинився на літургії у Києво-Печерській лаврі. Він думав приховати це чудо від братії і хотів з покори не знімати свої кайдани. Але ігумен йому сказав: «Якби Господь хотів, щоб ти залишався зв’язаним, Він не вивів би тебе з полону».
Минуло багато років, і половец, який мучив Нікона, прийшов до Києво-Печерського монастиря і впізнав колишнього в’язня. Тоді він сам прийняв хрещення і чернечий постриг та став послушником преподобного.
Помер святий у глибокій старості і був похований у Ближніх печерах Антонія.
Святого Нікону прозвали Сухим, тому що він висох від голоду та інших випробувань за роки перебування в полоні. Але водночас відрізнявся надзвичайною силою духу та старанністю до молитви і здійснив багато богоугодних справ.
За старим церковним стилем сьогодні день пам’яті святого преподобномученика і сповідника Стефана Нового.
Прикмети на 11 грудня: яким буде літо?
Прикмети дня говорять про те, яка буде погода і літо:
- якщо в цей день на вулиці плюсова температура – скоро будуть заморозки;
- сніг випав вночі – буде лежати, а якщо пішов вдень – скоро розтане;
- холодний і сухий день – літо буде спекотним і сухим.
У народі 11 грудня – свято Ніконів день. У давнину в цей час було прийнято запалювати свічки – таким чином сонце «закликали» зійти на землю і відігнати нечисть.
Що не можна робити сьогодні
- Сваритися і лаятися – вважається, що ті, хто свариться, нечисть у дім пускають, і їм не буде щастя цілий рік.
- Братися за гострі предмети, щоб уберегти себе від неприємностей.
- Не можна нічого виносити і віддавати з дому – інакше щастя і достаток підуть.
- А ще в цей день заборонялося ходити в брудному і старому одязі. Наші предки вірили, що це може зіпсувати весь ваш наступний рік, адже ви проведете його в бідності.
Що можна робити сьогодні
- Цей день обов’язково молилися святим, просячи у них допомоги у вирішенні будь-яких справ, здоров’я та щастя.
- У давнину говорили: «Нікон стоїть біля ікон» – це означало, що преподобний готовий допомогти всім, хто звернеться за допомогою.
У народі святий Нікон став символом боротьби з нечистою силою.
У кого День ангела 11 грудня
- Іменини сьогодні за церковним календарем святкують Миколай, Нікон, Данило, Леонтій, Петро, Терентий, Іван.
- За старим стилем день ангела у Тимофія, Миколая, Григорія, Данила, Федора, Костянтина, Павла, Сергія, Олексія, Анни.