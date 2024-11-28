День памяти Стефана Нового – кто это и как не спугнуть свое счастье

Стефан Новый: стал примером твердости в вере

Преподобномученик Стефан Новый – известный православный святой, испытавший страдания во время иконоборческого периода в истории Византии. Он стал примером твердости в вере и твердости в отстаивании православного учения.

Святой Стефан родился в 715 году Константинополе в благочестивой христианской семье. Его родители долго молились о рождении ребенка, и Бог даровал им сына. Они воспитывали его в православной вере и благочестии.

Это были времена, когда в Византийской империи царило учение иконоборцев, поддерживаемое императором Константином V Копронимом: иконы были официально запрещены, а христиане, которые их почитали, попадали под гонения. Семья Стефана вынуждена была скрываться, а сам Стефан в юном возрасте ушел к блаженному отшельнику Иоанну на гору святого Авксентия близ Константинополя. Там он полностью посвятил себя аскетической жизни, молитве, посту и изучению Священного Писания.

Со временем на этой горе образовался монастырь, а его игуменом стал Стефан. Его духовная жизнь и стремление к чистоте сделали его уважаемым среди братии монастыря. Стефан Новый стал одним из наиболее активных защитников православного учения о почитании икон. Он смело выступал против императорского указа, призывая христиан оставаться верными традициям Церкви.

Об обители и почитании икон в ней донесли императору, и он приказал арестовать игумена – так Стефан оказался в ссылке на одном из удаленных островов. Однако и там в скором времени он собрал общину учеников. Тогда власти решили отправить игумена и других христиан в тюрьму. Но и там он продолжал молиться и поддерживать других заключенных.

Узнав об этом, император был разгневан, однако устроить суд над Стефаном он не мог, боясь народного гнева. Поэтому к святому подослали наемных убийц, а когда те не справились, император оклеветал Стефана – якобы тот хочет свергнуть его с престола. Разъяренные воины подвергли игумена жестоким пыткам, но он не отрекся от своей веры. Стефан был избит до смерти и умер как мученик за православную веру. Это было в 767 году. Предание гласит, что на следующий день после его смерти на Константинополь обрушились буря и мгла.

По старому, юлианскому, календарю сегодня день памяти трех святых Гурия, Самона и Авива, а также Паисия Величковского.

Приметы на 28 ноября: какими будут зима и весна?

По приметам дня судят, какой будут зима и весна:

если снег выпал в этот день – не растает до весны;

выпало много снега – к урожайному году.

кошка скребет когтями стену – к сильному ветру или вьюге.

ветер завывает – не затихнет до конца декабря;

тепло и идет мокрый снег – май будет теплый, а весной – много дождей.

оттепель указывает, что скоро начнутся заморозки, которые продлятся долго.

В народе прозвали 28 ноября праздник Сойкин день. Было замечено, что именно в этот день птицы сойки, которые всегда ластятся к людям, обязательно прилетают к жилью.

Чего нельзя делать сегодня

Чтобы не отпугнуть успех и счастье, нельзя в этот день громко смеяться и ссориться.

Незамужним девушкам запрещается ходить с распущенными волосами – долго придется ждать жениха.

Лучше не давать в долг в случае, если вы сами предлагаете одолжить что-либо. Но если просят о помощи, тогда нужно помочь.

Что можно делать сегодня

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому мученику Стефану – просят о заступничестве, избавлении от недугов, помощи в трудный жизненный период.

В народе считается, что в этот день следует прислушиваться к советам старших – они помогут решить сложные задачи.

Хорошая примета – увидеть сойку, а еще лучше – услышать ее пение. И если при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.

А еще если в этот день выпал снег, то нужно взять его в ладони, подбросить вверх и загадать желание.

У кого День ангела 28 ноября