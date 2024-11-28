День памяти Стефана Нового – кто это и как не спугнуть свое счастье

В этот день, 28 ноября 2024 года, православные христиане вспоминают по новоюлианскому церковному календарю (11 декабря по старому) святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового. О традициях, приметах и запретах дня рассказывает «Одесская жизнь».
Стефан Новый: стал примером твердости в вере
Преподобномученик Стефан Новый – известный православный святой, испытавший страдания во время иконоборческого периода в истории Византии. Он стал примером твердости в вере и твердости в отстаивании православного учения.
Святой Стефан родился в 715 году Константинополе в благочестивой христианской семье. Его родители долго молились о рождении ребенка, и Бог даровал им сына. Они воспитывали его в православной вере и благочестии.
Это были времена, когда в Византийской империи царило учение иконоборцев, поддерживаемое императором Константином V Копронимом: иконы были официально запрещены, а христиане, которые их почитали, попадали под гонения. Семья Стефана вынуждена была скрываться, а сам Стефан в юном возрасте ушел к блаженному отшельнику Иоанну на гору святого Авксентия близ Константинополя. Там он полностью посвятил себя аскетической жизни, молитве, посту и изучению Священного Писания.
Со временем на этой горе образовался монастырь, а его игуменом стал Стефан. Его духовная жизнь и стремление к чистоте сделали его уважаемым среди братии монастыря. Стефан Новый стал одним из наиболее активных защитников православного учения о почитании икон. Он смело выступал против императорского указа, призывая христиан оставаться верными традициям Церкви.
Об обители и почитании икон в ней донесли императору, и он приказал арестовать игумена – так Стефан оказался в ссылке на одном из удаленных островов. Однако и там в скором времени он собрал общину учеников. Тогда власти решили отправить игумена и других христиан в тюрьму. Но и там он продолжал молиться и поддерживать других заключенных.
Узнав об этом, император был разгневан, однако устроить суд над Стефаном он не мог, боясь народного гнева. Поэтому к святому подослали наемных убийц, а когда те не справились, император оклеветал Стефана – якобы тот хочет свергнуть его с престола. Разъяренные воины подвергли игумена жестоким пыткам, но он не отрекся от своей веры. Стефан был избит до смерти и умер как мученик за православную веру. Это было в 767 году. Предание гласит, что на следующий день после его смерти на Константинополь обрушились буря и мгла.
По старому, юлианскому, календарю сегодня день памяти трех святых Гурия, Самона и Авива, а также Паисия Величковского.
Приметы на 28 ноября: какими будут зима и весна?
По приметам дня судят, какой будут зима и весна:
- если снег выпал в этот день – не растает до весны;
- выпало много снега – к урожайному году.
- кошка скребет когтями стену – к сильному ветру или вьюге.
- ветер завывает – не затихнет до конца декабря;
- тепло и идет мокрый снег – май будет теплый, а весной – много дождей.
- оттепель указывает, что скоро начнутся заморозки, которые продлятся долго.
В народе прозвали 28 ноября праздник Сойкин день. Было замечено, что именно в этот день птицы сойки, которые всегда ластятся к людям, обязательно прилетают к жилью.
Чего нельзя делать сегодня
- Чтобы не отпугнуть успех и счастье, нельзя в этот день громко смеяться и ссориться.
- Незамужним девушкам запрещается ходить с распущенными волосами – долго придется ждать жениха.
- Лучше не давать в долг в случае, если вы сами предлагаете одолжить что-либо. Но если просят о помощи, тогда нужно помочь.
Что можно делать сегодня
- В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому мученику Стефану – просят о заступничестве, избавлении от недугов, помощи в трудный жизненный период.
- В народе считается, что в этот день следует прислушиваться к советам старших – они помогут решить сложные задачи.
- Хорошая примета – увидеть сойку, а еще лучше – услышать ее пение. И если при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.
- А еще если в этот день выпал снег, то нужно взять его в ладони, подбросить вверх и загадать желание.
У кого День ангела 28 ноября
- Именины сегодня по новому календарю отмечают Тимофей, Николай, Григорий, Даниил, Федор, Константин, Павел, Сергей, Алексей, Анна.
- По старому стилю день ангела у Никиты, Николая, Самсона, Дмитрия, Петра, Григория.