Невзирая на дождь: одесситы не устают напоминать о том, что безразличие убивает (фоторепортаж)

Вот и сегодняшний день не стал исключением. «Безразличие убивает» – таков девиз мероприятия.

А чем настаивают участники пикета? На том, чтобы из местного бюджета направлялось как можно больше средств на помощь ВСУ. Что неуместные в дни войны тендеры могут и подождать. Что именно от тех, кто сейчас «на нуле» и очень нуждается в нашей поддержке, и не только моральной, зависит наша спокойная жизнь в тылу…

Да, в последнее время акция стала не очень многочисленной. Но к ней всегда могут присоединиться все желающие.

Вот таким запечатлел сегодняшний пикет наш корреспондент:

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