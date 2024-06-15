Невзирая на дождь: одесситы не устают напоминать о том, что безразличие убивает (фоторепортаж)

Сегодняшняя суббота, 15 июня 2024 года, выдалась в Одессе ненастной и дождливой. Но когда погода могла остановить неравнодушных горожан – участников традиционной акции у мэрии на Думской площади?
Вот и сегодняшний день не стал исключением. «Безразличие убивает» – таков девиз мероприятия.
А чем настаивают участники пикета? На том, чтобы из местного бюджета направлялось как можно больше средств на помощь ВСУ. Что неуместные в дни войны тендеры могут и подождать. Что именно от тех, кто сейчас «на нуле» и очень нуждается в нашей поддержке, и не только моральной, зависит наша спокойная жизнь в тылу…
Да, в последнее время акция стала не очень многочисленной. Но к ней всегда могут присоединиться все желающие.
Вот таким запечатлел сегодняшний пикет наш корреспондент:
Читайте также: