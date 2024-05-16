Кричать о помощи: о чем мечтает мама погибшего боевого парамедика (видео)

Из ресторана – на фронт

Одессит Дмитрий Жовчак с позывным «Кабася» служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и был одним из лучших боевых парамедиков.

В мирной жизни Дмитрий был поваром-универсалом и много лет проработал в элитном ресторане на Дерибасовской. В армии никогда не служил, поскольку считал себя пацифистом. Но спустя девять месяцев после начала полномасштабной войны пошел добровольцем защищать страну.

«Первые три дня у моего сына был шок. Он хорошо играл в виртуальные игры и общался с россиянами, говорил, что такого быть не может, что все нормально… А потом некоторые друзья оказались в оккупации, кто-то ушел воевать, кто-то погиб…»,

– рассказывает Евгения, мама бойца.

Сначала она думала, что Дмитрий «поймал» повестку, но, как оказалось, это был его сознательный шаг. Не верила Евгения и в то, что ее сын станет парамедиком. Но на подготовке оказалось, что Дмитрий хорошо стреляет и быстро реагирует в сложных ситуациях, также он заботился о своих побратимах.

Евгения признается, что война очень изменила ее сына. Он никогда не рассказывал ей о том, что происходит на фронте.

«Говорил только о будничных вещах и что война – это лотерея. Перед тем как все произошло, защитник позвонил домой и сказал: «Мамульчик, несколько недель меня не будет на связи»… Я знаю, что они хотели освободить Токмак на Запорожье. Дима ушел не со своим взводом. Третьего сентября ему исполнился 31 год, а еще через четыре дня на рассвете его не стало»,

– говорит мама защитника.

Дмитрий Жовчак погиб 7 сентября 2023 года на Запорожском направлении. Вместе со своей группой он попал под вражеский обстрел в то время, когда помогали раненым. У воина остались мать, сестра и любимый кот Бонифаций.

«Хочу, чтобы больше внимания уделяли медицине»

На пикеты «Кофе на Думской» Евгения начала ходить еще когда ее сын был жив, поскольку еще с 2014 года начала помогать нашим защитникам.

Она продолжила ходить на протесты и тогда, когда Дмитрий считался пропавшим без вести.

«Надо держать себя в руках. Ради Димки я стараюсь выглядеть хорошо. Он парамедиком был, поэтому хотела, чтобы больше внимания уделяли медицине. Чтобы не только я бегала по городу и собирала мешками лекарства на передовую. А после того, как похоронила сына, стала асоциальной. Сейчас снова хожу, желаю, чтобы чиновники всех уровней выделяли деньги на лекарства, турникеты и беспилотники. Чтобы чьи-то дети и мужчины вернулись живыми домой и родили своих детей. Мой Дима не оставил мне внуков, только своего «сыночка» – котика Бонифация»,

– говорит Евгения.

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Женщина с грустью вспоминает, как узнала о гибели сына:

«Сначала мне позвонили из военкомата и сказали, что Дима пропал без вести. Только в конце сентября Диму нашли и увезли с поля боя. Тело сына было в ужасном состоянии, меня к нему так и не пустили… Некоторые говорят, что, возможно, это был не он. И что? Чья-то погибшая ребенок не имеет права на человеческое захоронение?!»

Женщина пережила страшные события только из-за серьезного отношения знакомых и рабочих ритуальной службы, которую нашла сама.

«К сожалению, из взвода Дмитрия почти никого не осталось. Поэтому я снова начала выходить на пикет «Кофе на Думской». А после обстрелов нашего города возникает еще больше ярости и желания кричать о помощи».

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