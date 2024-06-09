«Пока ты молчишь, ничего не изменится»: в центре Одессы прошла акция протеста (фоторепортаж)

Не стала исключением и суббота 8 июня. На этот раз одесситы снова пришли к мэрии, чтобы в очередной раз напомнить местным властям, куда нужно направлять деньги во время войны, сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

«Бездействие и безразличие приближает к нам линию фронта!», «Пока ты молчишь, ничего не изменится», «Я не буду молчать, пока мою страну грабят», «Дети наши защитников хотят дождаться своего папу живым» – таковы нынешние лозунги участников акции.

Также напомним, что акция немного сменила формат и теперь не ограничивается исключительно Думской площадью. На этот раз участники провели небольшое шествие по Дерибасовской и попытались привлечь внимание водителей на улице Преображенской, предлагая посигналить тем, кто поддерживает протестующих.

Ранее «Одесская жизнь» пообщалась с матерями бойцов, вернувшихся домой «на щите», и узнала, почему они регулярно приходят на Думскую площадь. Больше подробностей – в нашем материале: Мама воина, одетая в черное: как найти силы жить и сражаться? (видео).