«Пока ты молчишь, ничего не изменится»: в центре Одессы прошла акция протеста (фоторепортаж)

Уже скоро будет год как каждую субботу, в любую погоду, у здания одесской мэрии на Думской площади собираются как родные и близкие наших защитников, так и просто не равнодушные горожане. Они не устают напоминать местным властям: нашей армии как никогда сейчас необходима помощь! А тендеры на ремонты, озеленение и прочее могут подождать и до окончания войны.
Не стала исключением и суббота 8 июня. На этот раз одесситы снова пришли к мэрии, чтобы в очередной раз напомнить местным властям, куда нужно направлять деньги во время войны, сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».
«Бездействие и безразличие приближает к нам линию фронта!», «Пока ты молчишь, ничего не изменится», «Я не буду молчать, пока мою страну грабят», «Дети наши защитников хотят дождаться своего папу живым» – таковы нынешние лозунги участников акции.
Также напомним, что акция немного сменила формат и теперь не ограничивается исключительно Думской площадью. На этот раз участники провели небольшое шествие по Дерибасовской и попытались привлечь внимание водителей на улице Преображенской, предлагая посигналить тем, кто поддерживает протестующих.
Ранее «Одесская жизнь» пообщалась с матерями бойцов, вернувшихся домой «на щите», и узнала, почему они регулярно приходят на Думскую площадь. Больше подробностей – в нашем материале: Мама воина, одетая в черное: как найти силы жить и сражаться? (видео).