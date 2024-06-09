«Пока ты молчишь, ничего не изменится»: в центре Одессы прошла акция протеста (фоторепортаж)

«Пока ты молчишь, ничего не изменится»: в центре Одессы прошла акция протеста (фоторепортаж)

Уже скоро будет год как каждую субботу, в любую погоду, у здания одесской мэрии на Думской площади собираются как родные и близкие наших защитников, так и просто не равнодушные горожане. Они не устают напоминать местным властям: нашей армии как никогда сейчас необходима помощь! А тендеры на ремонты, озеленение и прочее могут подождать и до окончания войны.

Не стала исключением и суббота 8 июня. На этот раз одесситы снова пришли к мэрии, чтобы в очередной раз напомнить местным властям, куда нужно направлять деньги во время войны, сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

«Бездействие и безразличие приближает к нам линию фронта!», «Пока ты молчишь, ничего не изменится», «Я не буду молчать, пока мою страну грабят», «Дети наши защитников хотят дождаться своего папу живым» – таковы нынешние лозунги участников акции.

Лозунг акции на Думской в Одессе

Акция на Думской, 8 июня 2024, участники
Акция на Думской, 8 июня 2024
Акция на Думской, 8 июня 2024, плакаты
Акция на Думской, 8 июня 2024, лозунти

Участница акции протеста на Думской площади в Одессе, 2024 г.

Также напомним, что акция немного сменила формат и теперь не ограничивается исключительно Думской площадью. На этот раз участники провели небольшое шествие по Дерибасовской и попытались привлечь внимание водителей на улице Преображенской, предлагая посигналить тем, кто поддерживает протестующих.

Акция на Думской, 8 июня 2024, шествие
Шествие в центре Одессы
Акция на Думской, на Преображенской

Ранее «Одесская жизнь» пообщалась с матерями бойцов, вернувшихся домой «на щите», и узнала, почему они регулярно приходят на Думскую площадь. Больше подробностей – в нашем материале: Мама воина, одетая в черное: как найти силы жить и сражаться? (видео).

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Редакция ПРОФИЛЬ
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