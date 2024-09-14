Неспокойная ночь в Одессе на 14 сентября: что известно о последствиях

О последствиях ночной атаки рассказал сегодня утром глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, эта ночь снова оказалась неспокойной для одесситов: российская армия уже вторую ночь подряд запустила по городу беспилотники-камикадзе.

По информации ОВА, в результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены 3 сооружения, поврежден жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет.

Кроме того, в Одесском районе после падения обломков беспилотника на территории жилого сектора загорелась крыша частного дома. Пожар площадью 10 квадратных метров хозяева оперативно ликвидировали собственноручно.

В другом месте в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Этот пожар тушили сотрудники ГСЧС. Информация о пострадавших не поступала.

В Измаильском районе повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших нет.

«Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области», – добавил Кипер.

По данным Сил обороны Юга Украины, этой ночью на южном направлении противовоздушной обороной сбиты 32 ударных беспилотника «Shahed-136/131». В частности: 27 в Одесской области, 3 в Херсонской области, по одному – в Николаевской и Днепропетровской областях.

Также уничтожен разведывательный беспилотник «ZALA».

А президент Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью враг запустил по всей Украине более 70 «шахедов». Благодаря силам наших защитников большинство сбито.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 сентября, Одессу также атаковали дроны-камикадзе. В результате падения обломков сбитых «шахедов» в Одессе и районе были повреждены дома, автомобили и гаражи. Пострадал мужчина.