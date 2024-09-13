Новости Одессы и Одесской области

Разрушены жилые дома, повреждены линии электропередач — последствия ночной атаки «шахедов» на Одессу

Разрушены жилые дома, повреждены линии электропередач — последствия ночной атаки «шахедов» на Одессу

Ночью 13 сентября вооруженные силы рф атаковали Одессу и область ударными беспилотными, 16 из которых удалось сбить. В результате атаки повреждено десятки частных домов.

Последствия атаки

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, в результате вражеской атаки повреждено не менее 20 частных домов, операторское здание АЗС, хозяйственные постройки и автомобили.

атака 13 сентября
атака 13 сентября
атака 13 сентября
атака 13 сентября

Ранения получил 74-летний мужчина, ему оказана медицинская помощь на месте.

атака 13 сентября

Также во время ночного налета в области были повреждены линии электропередач, без электроэнергии остались почти 14 тысяч семей. В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что по состоянию на утро свет вернули, а ремонтные работы продолжаются.

На месте атаки работает оперативный штаб

Коммунальные службы Одессы помогают жителям пострадавших во время атаки домов. Для этого ОО «Десятое апреля» предоставила необходимые материалы, сообщили в пресс-службе мэрии.

С пострадавшими работают представители Красного креста, питание обеспечивает БФ Еда жизни.

атака 13 сентября

Штаб будет работать сегодня до 14:00.

Потом владельцы поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересипьскую районную администрацию по адресу: проспект Добровольского,106 с 08:00 до 17:00 или по телефону: (048) 750-24-21.

Чем атаковали Одесскую область

По информации военных, противовоздушной обороной юга Украины этой ночью сбито 20 «шахедов», из которых 16 в Одесской области и 4 в Николаевской области.

Кроме того, в течение четверга, 12 сентября, защитники неба уничтожили 4 разведывательных БпЛА «ZALA» и 1 «Орлан-10», а также 4 ударных дрона «Ланцет».

Также вчера российской ракетой было атаковано судно-зерновоз, перевозившее пшеницу из порта Большой Одессы в Египет.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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