Одессу атакуют дроны: в городе слышны стрельба и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Вторую ночь подряд одесситам не до сна — российская армия запускает по городу беспилотники камикадзе.

В этот раз воздушную тревогу объявили в 0:57. Мониторинговые каналы сообщили, что со стороны моря к Одессе приближается пять беспилотников. Вскоре раздалась стрельба, сначала со стороны жилмассива Таирова, потом уже по всему городу.

Спустя небольшую паузу, к трем часам ночи, подошла вторая волна шахедов. Вновь во всех районах города стало слышно работу противовоздушной обороны — стрельбу из зенитных орудий, пулеметов и взрывы.

Телегам-канал “Николаевский Ванек”, который связывают с Силами оборону Украины, сообщил, что главная цель российских агрессоров этой ночью — портовая инфраструктура.

Информации о возможных прилетах, сбитиях, пострадавших и разрушениях по состоянию на 3:20 ночи — не поступало.

Обновлено в 3:30

По состоянию на 3:30 шахеды друг за другом продолжают заходить со стороны моря и атаковать Черноморск – город-спутник Одессы.

– Черноморск, Одесса, оставайтесь в безопасных местах! Террористы продолжают атаку! — отмечают в Одесской военной администрации и советуют ждать сигнала отбоя воздушной тревоги.