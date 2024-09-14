Новости Одессы и Одесской области

Одессу атакуют дроны: в городе слышны стрельба и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Одессу атакуют дроны: в городе слышны стрельба и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В ночь на субботу, 14 сентября 2024 года, Одесса, как и сутками ранее, атакована большим количеством дронов камикадзе. Во всех районах города слышна работа ПВО.

Вторую ночь подряд одесситам не до сна — российская армия запускает по городу беспилотники камикадзе. 

В этот раз воздушную тревогу объявили в 0:57. Мониторинговые каналы сообщили, что со стороны моря к Одессе приближается пять беспилотников. Вскоре раздалась стрельба, сначала со стороны жилмассива Таирова, потом уже по всему городу. 

Читайте также: Ночной налет «шахедов» на Одессу: обломки упали на жилые кварталы

Спустя небольшую паузу, к трем часам ночи, подошла вторая волна шахедов. Вновь во всех районах города стало слышно работу противовоздушной обороны — стрельбу из зенитных орудий, пулеметов и взрывы. 

Телегам-канал “Николаевский Ванек”, который связывают с Силами оборону Украины, сообщил, что главная цель российских агрессоров этой ночью — портовая инфраструктура.

Информации о возможных прилетах, сбитиях, пострадавших и разрушениях по состоянию на 3:20 ночи  — не поступало.

Обновлено в 3:30

По состоянию на 3:30 шахеды друг за другом продолжают заходить со стороны моря и атаковать Черноморск – город-спутник Одессы.

– Черноморск, Одесса, оставайтесь в безопасных местах! Террористы продолжают атаку! — отмечают в Одесской военной администрации и советуют ждать сигнала отбоя воздушной тревоги.

Читайте также: Разрушены жилые дома, повреждены линии электропередач — последствия ночной атаки «шахедов» на Одессу

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua