Неспокійна ніч в Одесі на 14 вересня: що відомо про наслідки

У ніч проти суботи, 14 вересня 2024 року, російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони. Напружена бойова робота сил ППО тривала понад три години.
Про наслідки нічної атаки розповів сьогодні вранці голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нагадаємо, ця ніч знову стала неспокійною для одеситів: російська армія вже другу ніч поспіль запустила по місту безпілотники-камікадзе.
За інформацією ОВА, внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих людей, на щастя, немає.
Крім того, в Одеському районі після падіння уламків безпілотника на території житлового сектору спалахнув дах приватного будинку. Пожежу площею 10 квадратних метрів господарі оперативно ліквідували власноруч.
В іншому місці в результаті російської атаки спалахнув автомобіль і складське приміщення. Цю пожежу гасили співробітники ДСНС. Інформація про постраждалих не надходила.
В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангару, вікна та двері дачного будинку без подальшого займання. Загиблих та постраждалих немає.
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«Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одеської області», – додав Кіпер.
За даними Сил оборони Півдня України, цієї ночі на південному напрямку протиповітряною обороною збито 32 ударні безпілотники «Shahed-136/131». Зокрема: 27 на Одещині, 3 на Херсонщині, по одному – у Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Також знищено розвідувальний безпілотник «ZALA».
А президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі ворог запустив по всій Україні понад 70 «шахедів». Завдяки силам наших захисників більшість збито.
Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 13 вересня, Одесу також атакували дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків збитих «шахедів» в Одесі та районі були пошкоджені будинки, автомобілі та гаражі. Постраждав чоловік.