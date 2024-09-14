Неспокійна ніч в Одесі на 14 вересня: що відомо про наслідки

Про наслідки нічної атаки розповів сьогодні вранці голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, ця ніч знову стала неспокійною для одеситів: російська армія вже другу ніч поспіль запустила по місту безпілотники-камікадзе.

За інформацією ОВА, внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих людей, на щастя, немає.

Крім того, в Одеському районі після падіння уламків безпілотника на території житлового сектору спалахнув дах приватного будинку. Пожежу площею 10 квадратних метрів господарі оперативно ліквідували власноруч.

В іншому місці в результаті російської атаки спалахнув автомобіль і складське приміщення. Цю пожежу гасили співробітники ДСНС. Інформація про постраждалих не надходила.

В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангару, вікна та двері дачного будинку без подальшого займання. Загиблих та постраждалих немає.

«Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одеської області», – додав Кіпер.

За даними Сил оборони Півдня України, цієї ночі на південному напрямку протиповітряною обороною збито 32 ударні безпілотники «Shahed-136/131». Зокрема: 27 на Одещині, 3 на Херсонщині, по одному – у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Також знищено розвідувальний безпілотник «ZALA».

А президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі ворог запустив по всій Україні понад 70 «шахедів». Завдяки силам наших захисників більшість збито.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 13 вересня, Одесу також атакували дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків збитих «шахедів» в Одесі та районі були пошкоджені будинки, автомобілі та гаражі. Постраждав чоловік.