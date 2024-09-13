Ночной налет «шахедов» на Одессу: обломки упали на жилые кварталы

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В ночь на пятницу, 13 сентября 2024 года, Одесса и пригород были массово атакованы дронами-камикадзе.

Враг выпустил «шахеды» с временно оккупированного Крыма. Более часа продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО.

В результате падения обломков в Одессе и районе, по предварительной информации, повреждены: 4 гаража, остекление в 20-ти частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам.

В местных телеграм-каналах публикуют обломки упавших «шахедов»:

Пострадал 74-летний мужчина — у него резаная рана руки. Помощь медики оказали на месте.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Кроме Одесского региона, этой ночью Силы обороны сбили 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

Всего россияне атаковали 26-ю «шахедами», сообщили в Воздушных силах Украины.