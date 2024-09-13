Новости Одессы и Одесской области

Ночной налет «шахедов» на Одессу: обломки упали на жилые кварталы

Ночной налет «шахедов» на Одессу: обломки упали на жилые кварталы

В результате падения обломков «шахедов», сбитых во время ночной атаки 13 сентября, в Одессе и районе повреждены дома, автомобили, гаражи. Пострадал мужчина.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В ночь на пятницу, 13 сентября 2024 года, Одесса и пригород были массово атакованы  дронами-камикадзе.

Враг выпустил «шахеды» с временно оккупированного Крыма. Более часа продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО.

В результате падения обломков в Одессе и районе, по предварительной информации, повреждены: 4 гаража, остекление в 20-ти частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам.

В местных телеграм-каналах публикуют обломки упавших «шахедов»:

атака 13 сентября

Пострадал 74-летний мужчина — у него резаная рана руки. Помощь медики оказали на месте.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Кроме Одесского региона, этой ночью Силы обороны сбили 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

Всего россияне атаковали 26-ю «шахедами», сообщили в Воздушных силах Украины.

 

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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