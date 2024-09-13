Одессу атакуют с воздуха: отовсюду слышны стрельба и взрывы

Налет шахедов в этот раз оказался действительно массовым — мониторинговые каналы сообщают примерно 15 беспилотниках. Первоначально они заходят со стороны моря, потом разделяются и направляются в разные районы.

Взрывы очень сильные, но какие из них — это следствие прилетов, а какие — результат работы ПВО или взрывы подбитых шахедов, на данный момент неизвестно.

По состоянию на 3:20 информации о пострадавших и разрушениях не поступало. «Одесская жизнь» продолжает отслеживать события, чтобы вовремя информировать своих читателей.