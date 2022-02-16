Несостоявшееся вторжение: украинцы заполонили Сеть шутками и мемами

Все таки наш народ непобедим! А как еще объяснить то факт, что несмотря на охватившую весь мир панику по поводу скорого полномасштабного вторжения России в Украину и множество настораживающих новостей, многие украинцы воспринимают ситуацию с юмором и находят позитив в море, казалось бы, отнюдь не радостной информации.