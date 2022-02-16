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Несостоявшееся вторжение: украинцы заполонили Сеть шутками и мемами

Несостоявшееся вторжение: украинцы заполонили Сеть шутками и мемами

Все таки наш народ непобедим! А как еще объяснить то факт, что несмотря на охватившую весь мир панику по поводу скорого полномасштабного вторжения России в Украину и множество настораживающих новостей, многие украинцы воспринимают ситуацию с юмором и находят позитив в море, казалось бы, отнюдь не радостной информации.

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Да и «спрогнозированное» на 16 февраля нападение что-то не состоялось… Да и состоится ли, ведь, шутка ли, весенне-полевые работы на носу…

«Одесская жизнь» подготовила подборку самых забавных мемов и шуток о неудавшемся российском наступлении, заполонивших соцсети:

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Кстати, напомним. что накануне российские войска южного и западного военных округов начали возвращаться в места постоянной дислокации.

Статья по теме: Как Украина готовится к возможному вторжению россиян

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Картинки из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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