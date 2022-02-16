Как Украина готовится к возможному вторжению россиян

Во всем мире обсуждают скопление российских войск на границах Украины и вероятность вторжения. Авиакомпании сокращают свои рейсы, сотрудников иностранных посольств эвакуируют.

Давайте посмотрим, какие меры принимают в Украине для подготовки к возможному вторжению россиян.

Как украинская армия готовится встречать россиян?

В Украине стартовали масштабные оборонительные учения «Метель-2022». Они проходят сразу в 13 областях и будут длиться до конца февраля. Военные отрабатывают действия по обороне по натовским стандартам. Командование создает боевые группировки на всех важных направлениях.

Вооруженные силы тренируются стрелять из гранатометов M141 и противотанковых комплексов NLAW. Это оружие передали Великобритания и США. Оно считается самым эффективным и может уничтожать бронетехнику как с минимального расстояния в 20 метров, так и на дистанции до 800 метров. Все новейшее вооружение, получение от союзников, уже раздали в бригады и батальоны ВСУ, подчеркнул журналист и военный эксперт Юрий Бутусов — поэтому возможные ракетные удары россиян по арсеналам не помогут. Оружие останется на руках у бойцов.

Союзники также передали Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и Piorun. С их помощью можно сбивать вражеские самолеты и вертолеты, поэтому они будут вынуждены летать на больших высотах. А это снизит эффективность российской авиации.

В Черном море военные отрабатывают закрытие прибрежной зоны, а также проводят учения в ответ на действия россиян. Украинские противокорабельные комплексы Нептун могут поражать цели даже в условиях радиоэлектронной борьбы со стороны противника.

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Как обстоит дело с энергетической безопасностью в Украине?

Основные поставщики нефтепродуктов — это Россия, Беларусь и Литва. Но с 7 февраля белорусы запретили транзит из Литвы через свою территорию. Лукашенко пообещал Украине, что отрежет все поставки горюче-смазочных материалов и электрики, если начнется война. Таким образом, Украина может оказаться перед серьезной проблемой, потому что заправлять автомобили, танки и самолеты будет нечем.

Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что у государства есть план на случай прекращения поставок нефтепродуктов из Беларуси и России. Украина будет импортировать топливо морским путем. Если россияне заблокируют морские пути, тогда горючее будут доставлять по железной дороге из европейских стран.

Что касается поставок угля из США, Колумбии и Австралии на судах типа Panamax, то в администрации морских портов заявляют о безопасном коридоре для танкеров и контейнеровозов.

В Украине сейчас работают все 15 блоков на четырех Атомных электростанциях. Руководитель «Энергоатома» Петр Котин заявил, что если сверху полетят бомбы, тогда АЭС отключат. Это прописано в протоколе на случай военного положения. Украинские энергоблоки готовы даже к падению самолета с неба — корпус реактора рассчитан на подобные риски. АЭС могут работать без интернета и связи, как это было в «доинтернетовское» время, подчеркнул Петр Котин.

Что делают власти на местах для подготовки к возможному вторжению?

Местные власти стали выделять деньги для Сил территориальной обороны. К примеру, в Одессе приняли программу поддержки — 20 млн гривен и нашли помещение. Штаб теробороны будет на улице Канатной в домах 33 и 35.

В большинстве украинских городов власти готовятся к гражданской обороне: проверяют важные объекты, инспектируют бомбоубежища, тестируют систему массового оповещения людей. После инспекции одесских бомбоубежищ, мэр Труханов заявил, что вентиляция в большинстве из них не работает. Городские власти ищут деньги, чтобы решить эту проблему.

Что обещают союзники в случае вторжения россиян в Украину?

15 февраля произошло важное событие. Президент США Джозеф Байден напрямую обратился к российским гражданам и сказал, что американцы не представляют для них угрозы. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, подчеркнул Байден. «Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Вы нам не враги», — резюмировал американский президент.

Однако, если россияне вторгнутся в Украину, то это будет встречено серьезными последствиями. «Мир не забудет, что Россия выбрала смерть и разрушение», — сказал Джозеф Байден в своем обращении.

США, Великобритания, Канада и страны ЕС не только на словах, но и на деле поддерживают Украину. Они поставляют современное вооружение, помогают деньгами, ведут постоянные переговоры с россиянами. В случае вторжения, союзники Украины готовы увеличить военную и гуманитарную помощь в разы.

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Фото: Мілітарний, УНІАН