«Єбабуся» и «Єдідусь»: идея Зеленского выдать смартфоны пенсионерам позабавила Сеть – подборка мемов

Президент Владимир Зеленский в очередной раз порадовал украинцев, пообещав бесплатные смартфоны всем вакцинированным от ковид гражданам в возрасте от 60 лет. И, как водится, новая инициатива не прошла незамеченной среди сетевых шутников, породив шквал шуток и мемов. «Одесская жизнь» подготовила подборку самых забавных из них.
Так, пользователи соцсетей пошутили на тему того, как может называться новый проект, были предложены названия «Бабусяфон», «Єбабуся»/Єдідусь» и «еСмартфон»:
Кроме того, некоторые блогеры вспомнили, что под указанный возраст попадает и небезызвестная Юлия Тимошенко:
А некоторые припомнили, как пытались научить своих пожилых родственников пользоваться этим гаджетом, но тщетно:
Нашлись и те, кто резонно заметил, что выданный пенсионерам и оплаченный налогоплательщиками смартфон, скорее всего, приберут к рукам их внуки:
Также в Сети выразили сомнения, что смартфон является первоочередной потребностью для украинских пенсионеров:
Напомним, 8 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский анонсировал новую акцию от государства, одновременно направленную на борьбу с коронавирусом и цифровизацию населения. Глава государства сообщил, что уже весной украинцы, привитые от ковид и чей возраст более 60 лет, получат в подарок смартфон и льготный тариф на связь.
Вас также может заинтересовать:
- «Вовина тысяча» за вакцинацию от ковид вдохновила создателей мемов и «фотожаб» (фото);
- Скумбрия по 8 гривен: как оговорка первой леди вдохновила сетевых остряков (видео, фото);
- Воинский учет для женщин: соцсети взорвались шутками и мемами (фото).
Фото из открытых источников
Цей матеріал також доступний українською