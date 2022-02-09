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«Єбабуся» и «Єдідусь»: идея Зеленского выдать смартфоны пенсионерам позабавила Сеть – подборка мемов

«Єбабуся» и «Єдідусь»: идея Зеленского выдать смартфоны пенсионерам позабавила Сеть – подборка мемов

Президент Владимир Зеленский в очередной раз порадовал украинцев, пообещав бесплатные смартфоны всем вакцинированным от ковид гражданам в возрасте от 60 лет. И, как водится, новая инициатива не прошла незамеченной среди сетевых шутников, породив шквал шуток и мемов. «Одесская жизнь» подготовила подборку самых забавных из них.

Рецепты

Так, пользователи соцсетей пошутили на тему того, как может называться новый проект, были предложены названия «Бабусяфон», «Єбабуся»/Єдідусь» и «еСмартфон»:

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Кроме того, некоторые блогеры вспомнили, что под указанный возраст попадает и небезызвестная Юлия Тимошенко:

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А некоторые припомнили, как пытались научить своих пожилых родственников пользоваться этим гаджетом, но тщетно:

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Нашлись и те, кто резонно заметил, что выданный пенсионерам и оплаченный налогоплательщиками смартфон, скорее всего, приберут к рукам их внуки:

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Также в Сети выразили сомнения, что смартфон является первоочередной потребностью для украинских пенсионеров:

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Напомним, 8 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский анонсировал новую акцию от государства, одновременно направленную на борьбу с коронавирусом и цифровизацию населения. Глава государства сообщил, что уже весной украинцы, привитые от ковид и чей возраст более 60 лет, получат в подарок смартфон и льготный тариф на связь.

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Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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