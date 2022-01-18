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Непогода в Одессе: в тихом центре обрушились карнизы двух исторических домов (фото)

Непогода в Одессе: в тихом центре обрушились карнизы двух исторических домов (фото)

В Одессе – непогода. Из-за порывов ветра по городу летает мусор, а тротуары усыпаны ветками. Кроме того, в первой половине дня два тротуара – на улицах Ольгиевской и Коблевской – оказались усыпанными и элементами частично обрушившихся карнизов.

Рецепты

Первый такой адрес последствий непогоды – дом на Ольгиевской, 17. Как точно подсказала женщина, изучавшая вход в этот дом с улицы (там как раз валялись «последствия»), дело далеко не только в сильном ветре. Кстати, заходить страшновато: а вдруг опять грохнет сверху какой-нибудь элемент?

Дом на Ольгиевской, 17, пострадавший от непогоды
Дом на Ольгиевской, 17, пострадавший от непогоды2
Дом на Ольгиевской, 17, пострадавший от непогоды3
Дом на Ольгиевской, 17, пострадавший от непогоды4

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В самом деле, о том, что фасад этого дома, равно как и сад дом, давно нуждается в срочном ремонте, «Одесская жизнь» рассказывала еще в сентябре 2020 года. Тогда с памятника архитектуры упал большой кусок карниза. Отметим: очередной кусок. А перед этим одна из колесоотбойных тумб упала, а еще перед этим… Жители двора тогда жаловались корреспонденту «Одесской жизни», что «у нас все время что-то рушится».

Рухнуло и в очередной раз – сегодня, в первой половине дня…

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Рассыпавшиеся останки элементов карниза мы обнаружили и по адресу Коблевская, 7. Вверх, как и по предыдущему адресу, лучше не смотреть: впечатление такое, что и другие элементы собираются «пасть»…

Дом на Коблевской, 7, пострадавший от непогоды
Дом на Коблевской, 7, пострадавший от непогоды2
Обрушение карниза на Коблевской, 7

Для информации: оба дома – памятники архитектуры.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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